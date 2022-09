Qué resultados necesita la Argentina para avanzar en Copa Davis

El equipo argentino aún mantinene la ilusión, pero deberá barrer a Croacia @AATenis

El equipo argentino no está cómodo por la progresión de resultados que se han dado en esta fase de Grupo de Copa Davis. Esa primera derrota frente a Suecia, si bien no fue un golpe de KO, lo dejó mal parado. Sin embargo, y a pesar de las dos derrotas que lo dejaron último en este Grupo A, el conjunto dirigido por Guillermo Coria aún tiene chances de clasificarse a los cuartos de final, a disputarse en Málaga a fines de noviembre.

La gran actuación de Francisco Cerúndolo no le pudo sumar un punto al equipo, lo que le hubiese provisto de mayores expectativas y posibilidades ante los italianos. Un debut soñado el de Francisco en Copa Davis. “Fueron dos horas y cuarenta minutos de un nivel altísimo, pero igual estoy triste y caliente, porque lo que quería era ganar, de visitante y ante un grandísimo jugador. Me voy tranquilo y satisfecho, porque no se me dio por algunos detalles, nada más”, decía el mayor de los hermanos al final del partido.

En el primer turno había perdido Báez y el doble buscaba darle ese punto de alivio, como lo hizo contra Suecia. “Los viejitos nos volvieron a dar una alegría y el respiro que necesitábamos”, dijo Guillermo Coria, una vez conseguida la victoria por Zeballos-González y dejarle el triunfo por 2-1 a los italianos.

Disputadas ya dos series por cada uno de los cuatro equipos que componen el Grupo en la sede de Bolonia, Italia ya está clasificado para viajar a España a pelear por la Ensaladera de Plata y es el líder con 2 victorias y ninguna derrota. Lo siguen Croacia (1-1) y Suecia (1-1), mientras que Argentina cierra con 0-2. Sin embargo, falta uno más por clasificar y cualquiera de los tres restantes tiene sus posibilidades de hacerlo. Unos con más chances, otro con menos, la calculadora será la que decida quién acompañará a los italianos.

Zeballos y Machi González le han dado alegrías al equipo argentino (@CopaDavis)

¿Pero, cómo se define esto? En caso de un triple empate, que es a lo que aspira la Argentina, lo primero que se tiene en cuenta es la diferencia entre partidos ganados y perdidos. Fácil, una simple resta puede determinar al vencedor, en el caso de que sea el que mayor diferencia a favor tenga. Pero si es al que peor le fue, ése queda eliminado y deja un empate entre los otros dos. En este caso, pasa a cuartos de final el que haya vencido en el match entre ellos (1v). ¿Capisce?

Pero la cosa puede complicarse si igualaran en esa primera ecuación. En esa situación habría que salir a buscar el desempate en el porcentaje de sets ganados o de games o de los puntos del total de los jugados por cada equipo, según la siguiente ecuación: (games ganados x 100) / games disputados = % (2vc)

Pero hay que preocuparse, eso ya no ocurrirá, porque si existe un triple empate en 1 victoria la cosa quedará entre Argentina y Suecia, porque Croacia tiene la peor definición. En ese caso, se establece un empate de dos entre Suecia y Argentina, por lo que podría pensarse en que los suecos avanzarían por su victoria del primer día. La respuesta es no, va a depender de los resultados que se den en el fin de semana. Es por eso que el equipo de Guillermo Coria festejó el triunfo del dobles, mientras aún sonaban las preguntas del porqué jugó Báez y no Cerúndolo el primer partido y cuál era el motivo por el cual Schwartzman fue dejado de lado para la serie ante Italia. “Todo estaba estudiado y previsto -comenzó explicando el capitán-, de acuerdo al rival a los antecedentes y de cómo se encontraban para el match, fuimos decidiendo quién jugaría. A Fran le dije el miércoles que jugaría hoy y con Peque hablamos en estos dos días y le expliqué las razones y la conveniencia de que no estuviese presente ante Italia”, culminó.

Con todo más claro, la Argentina debe ganarle a Croacia por 3-0 si quiere esperar tranquila un triunfo italiano el domingo, sin importar cuál fuere la diferencia. Por otra parte, hay que tener en cuenta que un triunfo de Suecia y de Croacia lleva a un triple empate con Italia, por el primer lugar y serán ellos quienes deberán hacer todas las cuentas que el triunfo del dobles argentino le evitó realizar.

¿Cuáles son los posibles escenarios?

a) Si Argentina vence 3-0 a Croacia: 5-4 (ganados-perdidos)

b) Si Argentina vence 2-1 a Croacia: 4-5

c) Si Suecia pierde 0-3 con Italia: 3-6

d) Si Suecia pierde 1-2 con Italia: 4-5

e) Si ganan Suecia (3-0) y Croacia (3-0), pasa Suecia

f) Si ganan Suecia (2-1) y Croacia (3-0), pasa Croacia

La realidad de Argentina exige una victoria ante Croacia, cuanto más amplia sea, menos favores tendrá que deberle a los italianos. Vale recordar que Machi González y Simone Bolelli jugaron juntos hasta que el italiano formó dupla con su compatriota Fognini y que éste es muy amigo de los argentinos. Porque si se da la combinación a + d, el triple empate dejará afuera a Croacia y provocará que en la igualdad de victorias y derrotas entre suecos y argentinos le permita el pase a los hermanos Ymer, por haber ganado el match entre ambos países.

Por el contrario, si Argentina gana 3-0, cualquier victoria de Italia clasifica a la Argentina, lo mismo que la combinación de b + c. Las cuentas, ecuaciones y combinaciones ya están sobre la mesa, sólo falta que Francisco Cerúndolo (single 2) y Diego Schwartzman (single 1) salten a la cancha para enfrentar a los Borna, Gojo y Coric, respectivamente y en ese orden.

Después, el domingo, todo quedará en manos de los italianos en la calurosa Bologna.

SEGUIR LEYENDO: