El castigo que recibió Horacio Pagani tras la escandalosa pelea en vivo con Nicolás Distasio

La suspensión que recibió Pagani después de su cruce con Distasio

La polémica situación que se vivió en la última edición del programa Pasión por el Fútbol que se emite por la pantalla de Canal 13 sumó un nuevo capítulo. Días después del cruce entre los panelistas Horacio Pagani y Nicolás Distasio, uno de los dos protagonistas recibió una dura sanción de cara a la próxima emisión pactada para el próximo domingo. El veterano periodista, que se paró de su asiento para enfrentar a su colega en vivo y hasta buscó golpearlo, confirmó que la producción decidió penarlo por dicha actitud.

En una nota con Socios del espectáculo, Pagani detalló su castigo. “Seguramente no voy a ir el domingo, una especie de suspensión. Me dijeron que no vaya el domingo. Uno se tiene que hacer cargo de las cuestiones”, aseguró. Y agregó al respecto sobre su accionar: “Me faltaron el respeto y no soy de los que pone la otra mejilla, si me faltan el respeto, respondo el doble. Me dio la sensación de que se me fue la mano, pero bueno, ya pasó”.

Además, Horacio se mostró arrepentido por las frases que lo volvieron viral en las redes sociales. “Estoy arrepentido porque dije unas barbaridades muy fuertes en televisión y dije insultos y merece que me sancionen. Yo no comencé la agresión. Si a vos te dicen ridículo, yo por lo menos me enojo porque no soy ningún ridículo”, añadió al respecto.

Los periodistas se cruzaron después del Superclásico

Por otro lado, explicó que no tiene relación con Nicolás Distasio ni se comunicó con él para que exista algún pedido de disculpas: “Yo no hablo con él, hace mucho que no hablamos. Lo que me enoja es que se hacen arreglos, pactos que él no los cumple”. Una de las cosas que más le molestó al periodista fue que lo intentó relacionar con un club del fútbol argentino. “Yo no soy de Boca y si yo digo que no soy de ningún cuadro, no soy de ningún cuadro. Que él me quiera enrostrar algo, me parece que es una falta de códigos. Que la gente piense, sospeche, me parece bárbaro”, opinó sobre el tema.

Para cerrar, realizó una reflexión final sobre la razón que lo llevó a explotar de ira. “Hace 56 años que laburo de periodista y en los tiempos que yo empecé, no se decía de qué cuadro eras. Porque, además, si decís de qué cuadro sos, parcializás tu opinión y todos los que son de otro cuadro no le dan bola a la opinión tuya. Si se sospecha, se sospecha. El que dice que se haga cargo, yo no me hago cargo porque no digo de qué cuadro soy”, cerró.

