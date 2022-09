“Napoleón se ha equivocado”: el duro análisis de Lito Costa Febre por el planteo de Gallardo en La Bombonera

El periodista de River no tuvo piedad con el equipo de Marcelo Gallardo

“Siempre uno se puede equivocar con los planteos. Nosotros hicimos poco y Boca también. Ese es el análisis del partido, Después te queda la bronca de haber perdido y no haber jugado como queríamos. Este sistema con el que salimos lo entreno todo el año y no solamente para un partido. A veces sale y otras no”, la frase de Marcelo Gallardo luego de la caída en el Superclásico en La Bombonera fue una muestra del dolor colectivo que sintieron todos los hinchas del Millonario. Y tal vez el más escuchado de todos los fanáticos sea Lito Costa Febre, quien improvisó un duro análisis desde una de las cabinas del Alberto J Armando.”

“River ha jugado mal. No le salió nada esta vez desde la cabeza al técnico, no apareció nunca River”, comenzó el relator partidario. Y siguió en una de las últimas jugadas del encuentro: “Vaya Armani usted también, desobedezca alguna vez. Boca ganó con poco pero le ganó. Y mucho análisis no se hacen de estos partidos. River no hizo nada. Mirá que me cuesta decirlo. Ha fallado el Muñeco en el planteo del partido. No le salió nada en cuanto a la formación titular que puso, raro en él. Me duele un poco el bobo cuando lo tengo que criticar de esta manera al Muñeco. Nada de lo que él pensó salió en la cancha. Esta vez el gran Napoleón se ha equivocado, River no estuvo a la altura del partido y cayó derrotado. Jugó muy feo el equipo del Muñeco”.

“Este fue un partido anímico y dependerá de nosotros levantarnos. Pero tenemos que hacerlo enseguida. El miércoles tenemos el partido con Banfield en casa y allí se verá si nos recuperamos”, le confesó Gallardo a los medios que lo esperaban a la salida de La Bombonera luego del golpe recibido ante los xeneizes. “El de hoy fue un partido chato de los dos. Nuestro plan de juego era el que utilizamos en el primer tiempo, con los dos laterales avanzados y teniendo salida desde el fondo (utilizó línea de tres). Pero en el segundo pensaba hacer cambios. Y el detalle de la derrota estuvo en un detalle (el gol de cabeza de Darío Benedetto en un córner)”, argumentó el DT.

Boca ganó su cuarto encuentro en fila y se quedó con otro Superclásico que lo entona para lo que viene. Para River se abre un interrogante con una derrota que lo mostró escaso de reacción. En la próxima fecha, el equipo de Ibarra visitará al último, Lanús, inmerso en una gran crisis deportiva e institucional, mientras el elenco de Gallardo buscará recuperarse ante Banfield en Núñez.

