Una indirecta para Marcelo Gallardo y la premonición del plantel de Boca Juniors: 10 frases de Riquelme tras el triunfo ante River Plate

Boca Juniors se quedó con el Superclásico ante River Plate, gracias al tanto de Darío Benedetto. De esta manera, el Xeneize se colocó a solo dos puntos de la cima y sueña con pelear de lleno el campeonato.

Juan Román Riquelme habló tras el triunfo en la Bombonera y no solo destacó la labor del plantel, sino que contó una intimidad a modo de premonición del plantel en el asado que comieron el viernes: “Los chicos dijeron que iban a hacer un gol de pelota parada y lo hicieron”.

A su vez, le tiró una indirecta a Marcelo Gallardo, quien en la previa había declarado: “Nos sentimos cómodos yendo a la cancha de Boca, nos estimula”. En este sentido, el vicepresidente y uno de los máximos ídolos del Xeneize declaró: “River cuando viene a la Bombonera sabe que va a sufrir”. Y agregó: “Hoy se está preparando un nuevo asado porque estábamos convencidos de que íbamos a ganar”.

“Sabíamos que ellos iban a salir con línea de cinco, con tres en el fondo, y sin embargo fue superado”, aclaró Riquelme, quien en diálogo con ESPN aseguró: “Volvimos a ser un club de fútbol. La Bombonera es una fiesta, con la gente festejando, y por eso estamos muy agradecidos a los jugadores y el cuerpo técnico. Boca fue merecedor del triunfo. No nos sorprendió que River jugara con tres en el fondo y por eso fuimos superiores en ese primer tiempo. A ellos los respetamos y siempre es lindo ver a Matías Suárez en la cancha, porque es uno de los mejores”.

“Y en cuanto a Darío Benedetto, necesitaba marcar un gol y por eso nosotros y la gente estamos muy contentos. Pero yo ya no juego más el Superclásico y ahora lo que sabemos es que en cancha de ellos nosotros sufrimos y en la Bombonera sufre River. Pero el equipo nuestro siempre compite”, remarcó. Román resaltó posteriormente el hecho de que Boca volvió a jugar en la Bombonera después de mucho tiempo con público. “Y cuando la gente se pone a saltar es algo increíble. Y cuando salieron los equipos a la cancha parecía una final de Copa. Después, a veces se gana y otras no, pero cuando ganamos nos ponemos muy felices”, indicó.

“Nuestro técnico, Hugo barra es el mejor lateral derecho de nuestra historia, muy simple en sus conceptos. Cuando arrancó y tuvo algunos resultados adversos sabíamos que iban a hablar de su falta de experiencia, pero ahora todos estamos contentos por el cuerpo técnico y sus jugadores”, apuntó sobre el novel entrenador xeneize. “Ibarra tiene merecido el lugar que ocupa hoy. Se lo ganó dirigiendo la reserva y nosotros estamos muy felices con el trabajo que se hace en inferiores. Hoy Luca Langoni jugó bien y Martín Payero debutó también en un superclásico y lo hizo del mismo modo. También tenemos un gran arquero como Agustín Rossi; Alan Varela parece un jugador grande y no un chico, y Guillermo Pol Fernández es un jugador magnífico. Y para mi Juan Ramírez siempre juega bien. Me encanta”, destacó.

Juan Román Riquelme y su hermano en el palco. El ídolo vivió el Superclásico con la tranquilidad que lo caracteriza (Fotobaires)

Riquelme también resaltó que después del 0-3 con Patronato el grupo se hizo muy fuerte. “Contra Colón tuvo tuvimos cinco bajas y los chicos se hicieron cargo. Y a nosotros nos falta el mejor jugador del país desde hace dos años y medio, que es Sebastián Villa, Y esa es una pérdida para todo el fútbol argentino. En cuanto a Rossi, se le hizo una oferta muy importante hace poco y si él la quiere aceptar todos estaríamos muy contentos. Y si lo hace esta semana, mucho mejor”.

Ahora viene Lanús (está último) como visitantes y será muy difícil, porque después de ganar un superclásico lo más complicado es el partido siguiente”, advirtió. “Pero Boca es el mejor equipo de Argentina y que Marcelo Gallardo diga que jugando acá se siente cómodo River es lógico, porque la Bombonera es el estadio más lindo del mundo, y eso se debe a nuestros hinchas, que lo hacen mover de verdad”, arremetió con su fina ironía. Finalmente, reveló: “El asado que se hace los viernes se veía que todos los jugadores estaban muy metidos con este partido. Decían que le íbamos a hacer a River un gol de pelota parada y cumplieron”.

