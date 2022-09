“Me duele”: Pablo Solari salió por lesión y encendió las alarmas en River Plate de cara al Superclásico ante Boca Juniors

“Me duele”: la preocupación de Pablo Solari en el banco de los suplentes.

River Plate le ganó a Barracas Central en el estadio Monumental y sigue firme en la pelea por la Liga Profesional. Al cabo de 17 fechas, el Millonario se ubicó a cuatro puntos del puntero Gimnasia y Esgrima La Plata, aunque este lunes Atlético Tucumán podría recuperar la cima en soledad (recibe a Banfield) y en ese caso la distancia sería de seis unidades.

Sin embargo, lo más importante desde hoy y durante esta semana no es el torneo ni la tabla de posiciones, sino el Superclásico ante Boca Juniors que se disputará el próximo domingo desde las 17 en la Bombonera. Y de cara a este trascendental duelo Marcelo Gallardo le sumó una preocupación. O mejor dicho, dos, porque Pablo Solari y Emanuel Mammana fueron reemplazados por problemas físicos.

Pablo Solari fue reemplazado a los 18 minutos del complemento por una molestia en el aductor izquierdo. “Me duele”, reconoció el delantero, que desde que llegó a River Plate anotó siete goles en nueve encuentros y es uno de los jugadores del momento del campeonato. Matías Suárez ingresó en su lugar y se encendieron las alarmas. Según informaron desde River Plate, el ex Colo Colo se someterá a los estudios de rigor este lunes para descartar cualquier lesión.

En tanto, Emanuel Mammana fue sustituido en el entretiempo y le cedió su lugar a Javier Pinola. En el caso del defensor es por una molestia en la pierna derecha. Asimismo, el cuerpo médico analizará la evolución de Franco Armani, quien no jugó este duelo ante Barracas Central por “un pequeño desgarro contusional” que le impidió disputar el complemento del pasado encuentro ante Tigre.

Sobre estos tres casos se refirió Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa.

“Hoy algunos terminaron tocados, como el caso de Solari, quien sufrió una molestia en el aductor. Veremos qué dicen los resultados médicos de mañana. Y Mammana que también salió en el entretiempo, así que ya tengo mucho para preocuparme por lo nuestro. De acuerdo a esto vamos a seguir preparando la semana de la mejor manera”, reconoció el DT.

En cuanto a Franco Armani, aseguró: “Creo que va a estar. Franco se va a recuperar bien, en estas 48 horas ha evolucionado bastante bien. Creemos que en las próximas horas eso lo va a ayudar para que no tenga problemas en llegar. Veremos cómo responde en la semana”.

En tanto, quien se perderá el Superclásico será Bruno Zuculini por haber sido expulsado. El ex mediocampista de Racing fue titular ante Barracas Central para que Enzo Pérez no sea exigido en esta seguidilla de tres encuentros en una semana. En este punto, Gallardo el problema no sería mayor ya que el mendocino es el titular, aunque sí perdió aun buena referencia desde el banco.

