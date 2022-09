La furia de Hamilton con Mercedes en el GP de los Países Bajos de la Fórmula 1: “No puedo creer que me hayan jodido así”

La superación de Russell a Hamilton y su bronca por la pérdida de ritmo con las gomas medias

Lewis Hamilton venía cumpliendo una gran labor en el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1, ya que supo liderar y administrar sus neumáticos en las primeras 30 vueltas. Pero luego de la segunda detención perdió todo lo que edificó y no pudo lograr un podio que era merecido para el inglés debido a un error de Mercedes en el compuesto medio que le pusieron y que le impidió defenderse en el tramo final de la carrera en el Autódromo de Zandvoort.

El poleman de la carrera, el local Max Verstappen, partió adelante con su Red Bull y lideró hasta que hizo su primera detención al igual que sus inmediatos escoltas, los ferraristas Charles Leclerc y Carlos Sainz. Ahí Hamilton heredó la punta y en trigésimo giro lo llamaron de Mercedes para ponerle gomas del compuesto duro, con una estrategia de una sola parada.

El británico se mantuvo entre los tres primeros y llegó a ser segundo en la vuelta 55, cuando se produjo el ingreso del auto de seguridad para retirar el Alfa Romeo de Valtteri Bottas, que se paró al final de la recta principal. En ese momento (a 17 rondas del final) las escuderías llamaron a sus pilotos para aprovechar y hacer una nueva parada. Los dos Mercedes ingresaron y el primero en hacerlo fue Hamilton, al que le colocaron gomas medias (más duración, pero más tiempo en conseguir adherencia en pista) y luego Russell pidió que le pusieran el compuesto blando (agarra más rápido la adherencia en el asfalto).

Verstappen entró después que ellos y le colocaron blandas. Quedó segundo y en el reinicio, al tener mejor ritmo que Hamilton, lo superó sin problemas al británico antes de llegar a la primera curva. Luego el séptuple campeón mundial también perdió con su compañero de equipo, Russell, y con mucha impotencia disparó por radio: “No puedo creerlo chicos, que me hayan jodido así. No puedo describir lo enojado que estoy”.

Las mejores alternativas del GP de los Países Bajos

La bronca de Lewis fue infinita, ya que después también fue superado por Charles Leclerc, que también tuvo neumáticos blandos. Hamilton debió conformarse con terminar cuarto en una carrera en la que pudo haber peleado por el triunfo si le hubiesen puesto el compuesto blando en la última detención. Por eso el enojo del corredor de 37 años.

Después de la carrera, Hamilton se disculpó con Mercedes y admitió que sus emociones se hicieron cargo de haber estado luchando por la victoria antes del período final del auto de seguridad.

“Estaba al borde del punto de quiebre con las emociones y mis disculpas al equipo porque ni siquiera recuerdo lo que dije, simplemente me perdí por un segundo”, dijo Hamilton en declaraciones consignadas por Autosport.

“Pero creo que saben que hay tanta pasión y quiero verlo como un vaso medio lleno, vinimos aquí luchando desde la última carrera, peleamos contra los Red Bulls hoy, fuimos más rápidos que la mayoría en muchos”, agregó.

Lewis Hamilton a punto de ser superado por Max Verstappen tras el segundo reinicio de la carrera (REUTERS/Yves Herman)

“Sin el coche de seguridad, creo que los habríamos desafiado por la victoria al final en una parada, lo que no creo que los demás pudieran hacer”, afirmó.

“Tantas cosas maravillosas que sacar del auto, que estaba finalmente funcionando. Si esto puede ser lo mismo en las carreras futuras, continuaremos respirando sobre sus cuellos y obtendremos esa victoria”, concluyó.

En tanto que el jefe de Mercedes, Toto Wolff aseguró en diálogo con Sky Sports F1, que “es muy emotivo para el piloto, estás tan cerca de competir por la victoria y luego te han devorado, por lo que está claro que todas las emociones surgen. Tú, como piloto estás solo y no ves lo que está pasando. Discutimos en este momento, ¿estamos tomando riesgos para ganar la carrera? Sí, estamos tomando riesgos”.

El aliciente para la escudería alemana es que su monoposto, el W13, sigue en ascenso y sus pilotos están peleando cada vez más adelante. El panorama los ilusiona a poder pelear por las victorias en las siete fechas que restan en una temporada en la que Verstappen se encamina al bicampeonato luego de lograr su décima victoria en 2022 y tras seguir alejándose en la punta del certamen.

