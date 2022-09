La AFA expresó su “enérgico repudio” por el ataque a Cristina Kirchner y suspendió todos los encuentros de este viernes

El comunicado de la AFA a raíz del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó “su más enérgico repudio a lo sucedido con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner” y suspendió todos los partidos programados para este viernes.

A través de un comunicado oficial, la entidad del fútbol profesional que dirige Claudio Chiqui Tapia hizo además “un llamado a la sociedad en su conjunto” para advertir “que la violencia de cualquier orden nunca es el camino”.

COMUNICADO OFICIAL DE LA AFA

“La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más enérgico repudio por lo sucedido con la Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Y hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto advirtiendo que la violencia de cualquier orden nunca es el camino.

Todos los encuentros programados para el día de hoy quedan suspendidos”.

Esta medida se originó a raíz del intento de asesinato a Cristina Kirchner en la puerta de su casas y por el que fue detenida una persona armada. El hombre de nacionalidad brasilera fue reducido en el momento en el que la Vicepresidenta arribó a su domicilio ubicado en el cruce de las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. Desde el entorno de CFK le confirmaron a Infobae que no se encuentra lastimada.

Asimismo, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, condenó el ataque mediante una cadena nacional minutos antes de la medianoche. “El ataque a Cristina Kirchner es el más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia”, señaló el mandatario.

momento donde un hombre saca un arma frente a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Por ese motivo, he dispuesto declarar en el día de mañana feriado nacional para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta El pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que lo logremos”, manifestó Alberto Fernández

Esta noche, poco después de lo ocurrido se difundieron las primeras imágenes captadas por la Televisión Pública, en las que se ve cuando un hombre se acerca y, a pocos centímetros de la cabeza de la ex Presidenta de la Nación, llega a gatillar. Es entonces, cuando se ve el accionar del personal de seguridad, que logra reducir al individuo.

Intento de asesinato contra Cristina

¿Quién es el agresor? Según las primeras informaciones confirmadas a las que pudo acceder Infobae, el hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner fue identificado como Fernando Andres Sabag Montiel, de 35 años y de nacionalidad brasileña. Además, es una persona que reside en el barrio porteño de Villa del Parque y está inscripto como dedicado al “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre; excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar”, UBER.

“Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan”, agregó el Presidente.

Alberto Fernández Habla Por Cadena Nacional Luego Del Intento De Asesinato A Cristina Kirchner

Y concluyó: “Me he comunicado con la jueza que está investigando lo ocurrido. Le he solicitado que esclarezca rápidamente la responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado directo que se encuentra detenido. Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia”.

LOS ENCUENTROS SUSPENDIDOS POR LA AFA

Primera División:

Patronato vs Unión

Rosario Central vs Talleres de Córdoba

Lanús vs Tigre

Federal A

Crucero (M) vs Unión (S)

Femenino - Primera División

UAI Urquiza vs Huracán

San Lorenzo vs Estudiantes (BA)

Reserva - Primera División

Argentinos vs Racing Club

Estudiantes (LP) vs Platense

Banfield vs Atlético Tucumán

Sarmiento (J) vs Aldosivi

