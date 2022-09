El hombre que atentó contra Cristina Kirchner es brasileño y tiene 35 años

El sospechoso (Gentileza: IP noticias)

En la habitual manifestación que se realizó este jueves frente al domicilio de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, un hombre sacó un arma y atentó contra Cristina Kirchner. Disparó a centímetros del rostro de la Vicepresidenta, pero el tiro no salió. De acuerdo con lo que pudo averiguar Infobae, el agresor, que se encuentra detenido, fue identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 años y de nacionalidad brasileña, el cual actualmente no tiene un empleo en blanco y su último trabajo registrado fue en rubros de servicio de transporte automotor.

El sospechoso ingresó a la Argentina en 2018, procedente de Uruguay, y ya estuvo detenido el año pasado por uso indebido de armas. Poco después de haber sido capturado, en las inmediaciones del inmueble de la ex mandataria nacional los efectivos de la Policía Federal encontraron una pistola Bersa calibre .40, que sería la utilizada durante el ataque.

Minutos después de lo ocurrido se difundieron las primeras imágenes captadas por la Televisión Pública, en las que se ve cuando un hombre se acerca y a pocos centímetros de la cabeza de la ex Presidenta de la Nación, llega a gatillar. Es entonces, cuando se ve el accionar del personal de seguridad, que logra reducir al individuo.

Según figura en los registros oficiales, el sujeto en cuestión tiene domicilio en el barrio porteño de Villa del Parque.

Luego del incidente, los principales dirigentes del oficialismo y de la oposición manifestaron su repudio a lo sucedido a través de las redes sociales y se solidarizaron con la vicepresidenta, mientras que el presidente Alberto Fernández se preparaba para brindar una conferencia de prensa en la que hablaría del tema.

“Cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas, destruyen a las sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio. Toda mi solidaridad a Cristina Kirchner y a su familia. Y mi deseo de que se determinen todas las responsabilidades”, escribió el ministro de Economía, Sergio Massa, poco después del hecho.

Hace tan solo 24 horas, ocurrió un hecho similar cuando otro sujeto armado fue detenido en las inmediaciones del departamento de la ex mandataria nacional.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Marzo de 2021, siendo las 21:15 horas, comparece ante la instrucción, Oficial Mayor, Cristian Abel MÉNDEZ BAUTISTA. Que pertenece al numerario de la Comsiaria vecinal 15A, y en el dia de la fecha, en momentos en los que se encontraba recorriendo el ejido jurisdiccional en prevencional de ilicitos, cumpliendo la funcion de encargado del movil 1508, horas 19:50 en momentos en los que se encontraba recorriendo por la Av San Martin, al llegar a la catastral 2834, le fué dable observar estacionado al costado del cordon de la avenida un vehiculo particular marca Chevrolet modelo Prisma, dominio AA819NP, de color negro, el cual no poseia patente trasera colocada y tenia los dos vidrios delanteros bajos, momentos mismo se hace presente una personas de sexo masculino, identificado como Fernando Andre SABAG MONTIEL, titular del Documento Nacional de Identidad (DNI) 93276512, de 34 años de edad, con fecha de nacimiento el 13/01/1987, de nacionalidad Argentina, de estado civil Soltero, de ocupación empleado, Teléfono Celular:1122975797, con domicilio en la calle Terrada 2315 Villa Del Parque CABA el cual refirió ser propietario del rodado a identificar, indicando así tambien que la patente trasera se debia a una choque producido hace pocos dias, mostrando que la patente la poseia suelta, es asi que el masculino al realizar la apertura de la puerta del conductor, con el fin de extraer la documentación del rodado, se cayó desde allí UN (01) cuchillo de 35 cm de largo indicando el Sr Montiel que lo utilizaba para defenderse. Finalmente en presencia de dos testigos cuyos datos constan en acta se procedió a labrar acta contravencional por inf art 90 cccaba y secuestro del elemento en la misma acta.





Noticia en desarrollo...