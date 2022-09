“El nuevo tango de Leo Messi”: la prensa francesa llenó de elogios al capitán argentino tras otra actuación brillante en PSG

* Las mejores acciones del triunfo del PSG

Las horas de recelo, críticas y dudas parecen haber quedado en el pasado. Lionel Messi sigue mostrando su calidad intacta a los 35 años en cada actuación con el PSG, pero ahora también empezó a revertir algunas de esas injustas miradas de costado que recibió durante la temporada pasada cuando los resultados no eran tan favorables. El argentino fue vital con dos asistencias top en la victoria 3-0 ante Toulouse, se mostró activo y, a las ovaciones que ya vienen bajando desde las tribunas, ahora también se le sumó el amor de la prensa local.

El diario Le Parisien, que había sido uno de los más duros con la Pulga durante la era Pochettino, se rindió a los pies del capitán de la selección argentina: “El nuevo tango de Leo Messi”, tituló la crónica que firmó el periodista Sébastien Nieto. “Una preparación veraniega completa, el efecto Christophe Galtier, el olor a mundial que se acerca, sus ganas de revancha… Sin dudas una mezcla de los tres. Una cosa es cierta: Lionel Messi ha recuperado su esplendor desde el inicio de la temporada”, analizó luego de lo hecho por el ex Barcelona que suma cuatro asistencias en cinco presentaciones de Ligue 1, lo que lo ubica como el segundo del certamen detrás de Neymar.

También pudo haber incrementado su cantidad de anotaciones de no ser por la brillante actuación del arquero rival, que le tapó varias acciones claras. Leo firmó tres goles en cinco presentaciones, lo que lo deja ya a tres de igualar lo hecho en los 26 partidos que disputó la temporada pasada. El certamen anterior, además, culminó con 14 pases de gol para ser el segundo mejor récord en esa tabla detrás de los 17 que dio Kylian Mbappé.

El periodista que expresó sus elogios a lo hecho por Messi destacó que a su edad “es un jugador capaz de desorientar a todo un equipo por la visión de juego” y advirtió que sus números en este arranque “demuestran que su pico de forma no está muy lejos”.

Este mismo medio lo puso como una de las figuras con 7 puntos –junto con sus compañeros de ataque– porque “participó en casi todas las situaciones”, al mismo tiempo que destacó que el arquero Maxime Dupé tuvo una actuación “heroica” para impedirle anotar en seis oportunidades. Para el diario L’Equipe la figura fue Marco Verratti con 8 puntos, pero ubicó a Leo en el segundo escalafón de rendimientos con un 7: “Pudo acabar con un gol si no fuera por un gran Maxime Dupé”.

“Estaba claro que las dos estrellas sudamericanas iban a devorar todo lo que encontraran a su paso, aunque el partido estuviera decidido y un equipo ascendido estuviera en el menú”, sumó también a Neymar en los elogios el periodista Damián Degorre en L’Equipe.

El detalle que no pasó inadvertido en los medios locales es que Christophe Galtier sacó de la cancha a Messi otra vez a poco del final del partido, algo que explicó en la conferencia de prensa posterior: “Los jugadores nunca están contentos de salir, pero desde el momento en que el partido fue muy bueno, me pareció importante sacar a Ney, que estaba expuesto al contacto. También hubo que descargar físicamente a Leo tras la secuencia de partidos. Son conscientes, informados. No están felices, pero permite que el equipo esté vivo”.

Las palabras del DT estuvieron dirigidas a la seguidilla de encuentros que se inició con el empate 1-1 en Mónaco el fin de semana pasado y que tendrá por delante otras cinco presentaciones en dos semanas, incluidos los primeros dos juegos de la Champions League ante Juventus (6/9) y Maccabi Haifa (14/9).

