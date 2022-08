Las dudas de Gallardo de cara al duelo con Defensa y Justicia por Copa Argentina: dos cambios y una baja confirmada

El entrenador lamentó el empate con Tigre en la previa del choque por Copa Argentina (Foto: FotoBaires)

El objetivo principal de River Plate para el segundo semestre de 2022 siempre fue uno: clasificar a la Copa Libertadores del año entrante. Uno de los caminos para alcanzar dicha meta es a través de la Copa Argentina donde el Millonario actualmente se encuentra en octavos de final y este miércoles 31 de agosto enfrentará a Defensa y Justicia en busca de dar otro paso en el torneo más federal del país. Sin embargo, la reciente derrota de Atlético Tucumán en la Liga Profesional abrió las ilusiones de todos los perseguidores y Marcelo Gallardo debe tomar una importante decisión de cara al duelo con el Halcón.

La cuestión corre en si el Muñeco presentará un equipo con varios cambios para alivianar las cargas físicas de aquellos que también estarán el domingo en el estadio Monumental para chochar con Barracas Central o si mantiene la estructura que viene repitiendo en busca de aceitar el funcionamiento colectivo. Uno de los rotoques que el entrenador tendría en mente para desafiar al cuadro de Florencio Varela es el regreso de Juan Fernando Quintero a la titularidad en lugar de Rodrigo Aliendro y la vuelta de Paulo Díaz a la zaga central por Javier Pinola.

Además, vale recordar que en la fase previa del certamen David Martínez fue expulsado en el duelo contra el Guapo y no estará presente en la lista de concentrados que viajará a Chaco en busca de los cuartos de final. Con el cuadro de la Copa Argentina con pocos equipos de Primera División restantes, una victoria plantaría a River como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título y agrandar la posibilidad de un Superclásico en las semifinales.

El Muñeco volverá a verse las caras con Sebastián Beccacece después del cruce que tuvieron en Florencio Varela (Fotobaires)

Pero para comenzar a realizar este tipo de planteos, primero hay que derrotar a uno de los clubes que más complicaciones le trae a Gallardo. Defensa y Justicia busca un partido intenso de presión constante y el enfrentamiento se agrandó aún más después de las declaraciones de Sebastián Beccacece sobre un pasado cruce con Marcelo en junio de este año. “Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal donde hay alguien que imparte justicia, me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente, y yo respondí. No importa quién está enfrente. No importa si ganás 14 títulos, 20, 50 o si no ganás ninguno”, apuntó el líder del Halcón, dejando en claro que la herida de lo sucedido en aquel 0-0 todavía no sanó.

Y agregó al respecto: “A mi me parece que para que uno genere en el otro la autoridad esta que te digo de “qué hay que hacer”, por lo menos tenés que responder vos de una manera ética y moral, a lo largo del tiempo. De una manera intachable. Y eso no ha pasado. Porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo a lo largo de su carrera han sido increíbles”.

La historia sumará un nuevo capítulo en el estadio Centenario de Chaco y marcará un precedente para lo que será el resto de la temporada de River Plate. Con el Superclásico por la Liga Profesional de Fútbol pactado para el próximo 11 de septiembre en la Bombonera, la realidad de tener dos enfrentamientos cercanos entre los históricos clubes está a pocos pasos de ser una realidad.

