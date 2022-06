“¡¿Está loco este?!”, “¡Quién sos, a quién te comiste?!”: el áspero cruce entre Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo en Defensa y Justicia-River Plate

Marcelo Gallardo le recrimina a Sebastián Beccacece, quien cortó un lateral de River Plate para que se hiciera el cambio que tenía previsto (Fotobaires)

Defensa y Justicia y River Plate empataron sin goles en el debut de ambos por la Liga Profesional. Fue un entretenido encuentro el que disputaron en Florencio Varela. No faltaron las acciones claras de peligro, las polémicas por una no expulsión de Agustín Fontana y un áspero cruce en el final entre Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo.

El mismo se generó tras un insólito accionar del técnico de Defensa y Justicia, quien impidió que River Plate sacara un lateral para que se hiciera el cambio que tenía previsto. Por supuesto, Facundo Tello lo expulsó automáticamente y ahí se originó un intercambio verbal entre los entrenadores.

“¡¿Qué hace, está loco?!”, fue la pregunta que le hizo el Muñeco al cuarto árbitro, quien también estaba atónito por lo estaba sucediendo. Lejos de quedarse con eso, Gallardo lo miró a Beccacece y le recriminó por su accionar al ingresar al campo de juego para evitar un lateral.

Como era de esperarse, el técnico del Halcón no se quedó callado y le contestó a la distancia: “¡Quién sos, a quién te comiste boludo?!”. El cruce de declaraciones siguió hasta que Beccacece se metió en el túnel camino al vestuario.

Los cruces elípticos entre ambos entrenadores, consideradores de los mejores del fútbol argentino, fueron escalando en los últimos tiempos seguramente porque ambos se reconocen como los técnicos “top” del fútbol autóctono, por encima de los otros 26 que participan en el certamen de primera división. Y en ese duelo de estilos, más directo el de River Plate y de mayor contralor del balón los del Halcón, el más chico, Defensa y Justicia, sumó logros en los últimos tiempos que lo acreditaron ante la opinión pública como uno de los que mejor juega en el país.

Seguramente algunos egos y envidias no reconocidas hicieron eclosión entre dos técnicos con un futuro sin techo por sus juventudes y una experiencia acreditada que ponen sobre la mesa jornada a jornada. Y esta noche hubo una clara prueba de ello, una más, en el partidazo que disputaron en Florencio Varela y que terminó sin goles por esas cosas del destino y por la “ley del ex” invertida.

Es que el centrodelantero de River Plate fue el ex Defensa y Justicia, Braian Romero, y el centrodelantero de Defensa y Justicia fue el ex River Plate, Agustín Fontana. Y los dos coincidieron absolutamente en algo durante el primer tiempo: se cansaron de perderse goles. Después, en la segunda parte los dos siguieron yendo sin concesiones en pos de la victoria, que hubiese sido merecida para el lado que hubiese caído, pero finalmente se quedó en el medio, justo donde un ex Defensa y Justicia, Enzo Fernández, la figura de la cancha, manejó los hilos riverplatenses.

Dentro de ese panorama quedó para River Plate la frustración renovada de no poder ganar en la primera fecha de un campeonato, algo que se remonta a la temporada 2017-2018, cuando venció a Temperley. Otra muestra de lo intenso y ofensivo que fue el planteo del juego desde ambos lados fue que los arqueros, el local Ezequiel Unsaín y el visitante Ezequiel Centurión, fueron también figuras excluyentes en la brumosa noche de Florencia Varela.

Para la hora de definir el que más extrañó fue River Plate, que añoró y mucho a Julián Álvarez, que un rato antes jugó como titular en el seleccionado argentino que goleó por 5 a 0 a Estonio, en España, con cinco tantos de Lionel Messi. Uno más había anotado Álvarez, seis nada menos, antes de sumarse al representativo nacional, sobre Alianza Lima de Perú, en Copa Libertadores. Pero como las excusas no se televisan ni sirven de demasiado argumento en el fútbol, la pelea que hasta pudo terminar yéndose ambos a las manos entre Gallardo y Beccacece, finalmente terminó llevándose las luces del otro lado de la línea de cal, cuando dentro del terreno de juego los protagonistas principales, los futbolistas, habían protagonizado un gran partido de fútbol.

Con información de Télam.