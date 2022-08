Del penal de los All Blacks al try de Los Pumas para dar vuelta el resultado: la jugada que cambió el partido en 40 segundos

* Así fue el try de Los Pumas para ponerse en ventaja

Los Pumas hicieron historia. Por primera vez superaron a los All Blacks en Nueva Zelanda por 25-18 y se mantienen como líderes junto a Australia del Rugby Championship 2022 tras las tres jornadas iniciales del torneo. Después de irse abajo en el primer tiempo (12-15), el equipo aprovechó una jugada para ponerse al frente en el comienzo del complemento que fue decisivo. Fue el único try, pero sirvió para encaminar una victoria inolvidable.

Corrían los primeros seis minutos del segundo tiempo (46:03) cuando el apertura neozelandés Richie Mo’unga anotó un penal frente a los palos para estirar la ventaja de los locales (18-12). Acto seguido, Santiago Carreras pegó la patada para la salida y el que tuvo un rol clave fue Emiliano Boffelli, quien fue a buscar la ovalada y alcanzó a tocarla para incomodar la recepción de los locales.

El que apareció detrás del número 10 argentino fue Juan Martín González: el tercera línea oriundo de Mendoza rompió el tacle de tres Hombres de Negro para llegar al try y poner el empate en 18 a los 46:43 de juego. Sí, sólo 40 segundos más tarde de haber quedado abajo por seis puntos en el marcador.

Acto seguido, Boffelli volvió a mostrar su alta efectividad con el pie para sumar la conversión y poner arriba en el resultado a los dirigidos por Michael Cheika, que junto al resto del staff mostró una felicidad en la cabina tras la conquista celeste y blanca.

* El largo penal de Boffelli en el primer tiempo ante los All Blacks

Ya con la diferencia, los Pumas nunca miraron atrás en el marcador. Boffelli volvió a mostrar el buen pie para sumar dos penales más y estirar la diferencia a siete (25-18) y el equipo se vio con templanza para no cometer penales cerca del ingoal y bancar la presión de los All Blacks en los minutos finales del encuentro en el Oregantheory Stadium de la ciudad de Christchurch.

“Estoy emocionado. No fui parte la última vez, me quedó ese sabor amargo de no poder estar por lesión. Es mucha la presión que se siente, y sentía que el equipo dependía de mí, de que meta los puntos. Se me vino todo en la cabeza”, dijo Boffelli tras la victoria en diálogo con ESPN.

“El equipo, tremendo partido. La defensa en los últimos minutos. El equipo lo hizo. Es un orgullo pertenecer a este equipo”, cerró el rosarino, que fue goleador con 20 de los 25 puntos que sumaron los argentinos en territorio neozelandés.

Con esta victoria, que se suma a la conseguida hace unas semanas como locales ante Australia por un abultado 48-17, los Pumas se mantienen en los más alto de la tabla de posiciones del Rugby Championship. Son líderes tras sumar 9 puntos (1 punto bonus) junto a los Wallabies.

El festejo argentino en Nueva Zelanda (Photo by Marty MELVILLE / AFP)

