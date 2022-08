América ligó su quinta victoria consecutiva en la Liga MX: “El club demanda la exigencia de 1-0 o 7-0″

Emilio Lara festeja gol en el juego de América vs Querétaro del Apertura 2022 de la Liga MX. Foto: Club América

Las Águilas del América han conseguido su sexta victoria del Apertura 2022, la quinta de manera consecutiva. Luego de un complicado inicio de torneo, el equipo de Fernando Ortiz ha sumado una importante cantidad de punto que los ha puesto de lleno en la pelea por los primeros puestos de la tabla y por ende, en la búsqueda de un lugar directo en la liguilla.

Tras el histórico resultado que obtuvieron en contra de Cruz Azul, el conjunto azulcrema viajó a la ciudad de Querétaro para enfrentar a los Gallos Blancos en un partido que terminó con diferencia mínima en el marcador, pero favorable para los capitalinos. Ello les significó volver a escalar posiciones en donde ya lucen como el tercer equipos con más puntos del semestre a falta de siete jornadas.

“El club demanda la exigencia de uno a cero o siete a cero, la historia es así. Mientras mi cabeza esté bien, pueda planificar y podamos lograr una victoria, lo seguiré haciendo y con eso podemos tener la tranquilidad de hacer las cosas bien. La afición está tranquila y contenta pues quieren ver al equipo arriba. El trabajo es el resultado de lo hecho”, dijo el Tano en conferencia de prensa luego del triunfo en la Corregidora.

Fernando Ortiz, entrenador del América en la Liga MX. Foto: @ClubAmerica

El partido correspondió a la jornada 16 del calendario (por motivos de acomodo se disputó en esta fecha). En un estadio sin público por las sanciones impuestas ante los hechos violentos del pasado semestre, América se impuso por un gol. El juvenil Emilio Lara fue el responsable de hacer la anotación del triunfo tras rematar de buena manera un balón que quedó a su merced dentro del área rival.

Sobre ello, el entrenador comentó: “Me pone feliz. Está capacitado para cumplir su función. No me gusta hablar en lo individual, siempre en lo grupal porque somos un equipo. Es un chico preparado, capacitado, con una personalidad diferente y lo está demostrando. Me pone feliz por Emilio, está listo y preparado para su función”.

Fue durante los primeros minutos del segundo tiempo que se marcó el tanto que definió el encuentro. Aunque Querétaro tuvo alguna oportunidad al ataque, fueron las Águilas quienes dominaron las acciones tanto a la ofensiva como en defensiva. Pitado el final del tiempo reglamentrario, América sumó su quinta victoria consecutiva tras los resultados ante Juárez (dos a uno), Pumas (tres a cero), Pachuca (tres a cero) y Cruz Azul (siete a cero).

Guillermo Ochoa durante el juego de América vs Querétaro del Apertura 2022 de la Liga MX. Foto: Club América.

El balance del conjunto es entonces de tres derrotas, un empate y seis victorias que les ha generado 19 puntos. La goleada ante la institución cementera y el posterior duelo ganado contra los Gallos Blancos le han colocado como el equipo con mejor ofensica del torneo con 21 tantos a favor, por nueve en contra. Además, su centro delantero Henry Martín se ubica como líder de goleo con media docena de anotaciones.

“Es una palabra repetitiva, pero es resultado del trabajo. No me salgo de esa palabra, es de analizar 24 horas, pensar y cuando hay un espacio para hacer ese trabajo demostramos que siempre intentaremos llevar al club donde se merecen. Saben que todos deben entrenar para ganarse la posibilidad. Lo dije en el primer momento que llegué, lo he manifestado y lo entienden perfecto. Quien le toque entrar lo hará de la mejor forma posible”, finalizó el Tano, quien cumple su segundo torneo como entrenador americanista.

