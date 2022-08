Alan Mozo reveló su deseo por volver a Pumas y detalló cómo fue su llegada a Chivas

Alan Mozo, refuerzo de Chivas para el Apertura 2022. Foto: @Chivas

Con la primera victoria del torneo conseguida y con Monterrey como próximo rival, las Chivas de Guadalajara ya se encuentran listas para encarar el siguiente duelo. Luego de golear a Necaxa en juego por la jornada 10 del Apertura 2022, se dio a conocer un nuevo capítulo del podcast que Jesús Angulo protagoniza y que en esta edición tuvo a Alan Mozo como invitado.

En la charla, el lateral de 25 años de edad dejó saber que entre los planes que tiene se encuentra su regreso a los Pumas de la Universidad Nacional, club con el que se formó, debutó y se consolidó en el balompie nacional. Y aunque no especificó el lapso en el que pasaría, dejó claro que sería para poner fin a su carrera profesional.

“En Pumas llevaba toda mi vida, siempre había vivido en mi ciudad, nunca había dado ese paso. No es como que hubiera dicho que yo me quería salir de Pumas, no. Es un equipo que siempre voy a querer. Ojalá, entre mis planes está en volver algún día, retirarme en ese equipo porque me dio mi oportunidad de cumplir mi sueño”, dijo el ahora futbolista rojiblanco.

(Foto: Instagram/@alan_mozo)

Además, el mexicano narró cómo es que se dio su llegada a Guadalajara luego de que por varios torneos los rumores prevalecieron sin concretarse nada. Comentó que tuvo varias opciones para continuar su carrera y que incluso, rechazó mejores ofertas económicas por preferir el proyecto de Guadalajara.

“A mí siempre me ha gustado Chivas. Es un equipo enorme. Cada verano había rumor pero la verdad es que nunca fue algo concreto. Había otros equipos que me querían, equipos con más lana y había uno que me decía ‘estás entre los posibles candidatos’, un equipo importante. La verdad es que Chivas siempre notaba que me querían y siempre me sentí una de las prioridades”, detalló Mozo.

El canterano universitario se convirtió en jugador rojiblanco apenas en el reciente mercado de fichajes en un movimiento que involucró una cifra de alrededor de cinco millones de dólares según diversos reportes. La actualidad de Alan, sin embargo, no es la mejor pues el entrenador Ricardo Cadena ha prescindido de su participación en más de una ocasión.

Alan Mozo. Foto: @Chivas

Para finalizar, sobre sus motivos que lo hicieron decidirse por los de Verde Valle, contó: “Esto es un trabajo, juegas para ganar dinero. Hay momentos en los que dices: ‘¿qué me conviene más para mi patrimonio? ¿para mis futuros hijos?’ Pero la verdad es que yo no quería ir a un lugar donde fuera una opción, Chivas siempre mostró ese interés y yo voy a donde me quieran. Así fue como me incliné por seguir con la oferta y así se dio”.

El partido vs Monterrey

En lo deportivo, Chivas se enfrentará a Monterrey con Alan Mozo en la lista de convocados por Cadena. El juego tendrá lugar en casa ante su afición con la meta de conseguir su segundo triunfo del torneo y poder salir de las últimas posiciones de la clasificación, pues con nueve fechas disputadas el equipo suma nueve puntos y se encuentra en el décimo tercer puesto.

¿Cuándo y qué hora ver? Martes 23 de agosto a las 19:05 horas, tiempo del centro.

¿Dónde? En el Estadio Akron en Zapopan, Jalisco.

¿Por dónde ver? A través del canal Afizzionados, TUDN, Chivas TV y TV Azteca.

