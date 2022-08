El error del álbum del Mundial de Qatar 2022 y un cambio histórico que llamó la atención de los fanáticos

El álbum del Mundial tendrá su lanzamiento oficial en la Argentina este miércoles

Como suele ocurrir en la previa a los Mundiales con los planteles sin confirmar y algunas modificaciones de último momento, los álbumes de cada certamen suelen tener errores y ya se vislumbraron los de Qatar 2022. Son un clásico los jugadores que luego no terminaron yendo a los campeonatos y demás perlitas. No obstante, la colección que es objeto de culto para los fanáticos del fútbol ya causó furor con la preventa en la Argentina, cuyo lanzamiento oficial será este miércoles.

Entre las fallas que presenta el flamante álbum de Panini, la empresa italiana que desde México 1970 está a cargo de estos productos de forma oficial, cuenta con una equivocación clave que es la fecha de inicio del torneo, ya que los ejemplares fueron impresos antes de la confirmación de que el evento iba a comenzar un día antes, el 20 de noviembre, para respetar el esquema que comenzó en Alemania 2006, con el local disputando el encuentro inaugural.

De esta forma, el choque entre Qatar y Ecuador, que estaba pautado para el lunes 21, pasó para el domingo y esto afectó el fixture del torneo que se informa en el álbum. Esta modificación fue confirmada el jueves 11 de agosto y los álbumes suelen lanzarse en los meses previos al evento, aunque en este caso las publicaciones no llegaron a tiempo para dicha corrección.

El fixture del álbum del Mundial informa que el torneo comienza el 21 de noviembre, pero en realidad será un día antes

Otro punto es la numeración, ya que no es de forma correlativa, en este caso desde la 1 hasta la 638, el total de las figuritas, si no que está numerada por cada selección. De esta forma, tampoco estará esa mística que identificó a cada álbum con el número particular para cada figurita. “¿Tenés la 234?”, “¿La 308?” Por citar ejemplos, que siempre fueron una guía clara para los coleccionistas a la hora de buscar a los jugadores que no tenían y poder cambiarlas por otros en caso de tenerlos repetids. Ahora cada selección tendrá su numeración particular y habrá 19 en cada uno de los combinados, 18 para los futbolistas (habrá ausencias obligadas ya que en este certamen el plantel será de 26 jugadores) y una para el escudo.

Con estos detalles el flamante álbum del Mundial Qatar 2022 llegó para elevar el clima en la previa al máximo certamen de selecciones y que por primera vez a nivel mayores se disputará en Medio Oriente. Sin embargo, esto no afectó la expectativa generada entre los fanáticos que de todas las edades se prenden a la hora de coleccionar a sus ídolos.

En la Argentina si bien hubo una preventa en la que se agotaron los álbumes y sobres, el lanzamiento oficial será este miércoles y se podrán adquirir en diversos kioscos de todo el país o también en el sitio Zona Kids. En el Instagram de Panini Argentina se informaron los precios sugeridos:

Sobres de figuritas: 150 pesos

Álbum: 750 pesos.

Álbum de tapa dura: 3.000 pesos.

Portada del album Panini de Espana 82

Aunque también se publicaron en Mercado Libre alternativas para comprar el álbum completo, sin figuritas repetidas. Esto asegura la colección, pero está lejos de la mística de otras épocas que marcaron el romanticismo de los cromos, con la ansiedad e incertidumbre de no saber quién podía estar dentro del sobre. O el intercambio con otro aficionado e incluso la negociación a fondo para poder conseguir la figurita difícil.

En este contexto, suele pasar que algunos hagan máximos sacrificios para poder completar lo más rápido posible el álbum, como la de un joven cuya historia fue contada en Twitter. Una mujer hizo un posteo en el que contó que su novio se había comprado el álbum con 100 paquetes de figuritas. Además, que su pareja armó una planilla de Excel con el fin de tener un registro preciso de los cromos repetidos y faltantes.

“Mi novio se compró el álbum del Mundial con 100 paquetes (500 figuritas y, encima, ninguna es Messi) y armó un Excel para poner cuáles tiene, cuáles no y cuáles son repetidas. Literalmente ‘fulvo’”, tuiteó Agostina Pomares, tal como figura en la red social.

El posteo de la joven fue este domingo y se volvió viral y fue un imán para los coleccionistas que como se indicó vaciaron varios kioscos de la Argentina o compraron por Internet para poder tener su álbum, las figuritas y comenzar con la colección.

La firma italiana Panini desde 1970 tiene los derechos de la FIFA para comercializar los álbumes de los diversos Mundiales y desde ese entonces se convirtió en un clásico que acompañó a cada certamen ecuménico.

La esencia se mantuvo inalterable a lo largo de estas cinco décadas. Es el propio Mundial que juega cada coleccionista y que cada vez que consigue esa última figurita para completar el álbum puede decirse que logra su propio título.

