Pinola íntimo: cómo logró recuperarse, su papel con los más nuevos y las propuestas para el futuro

En distintas etapas de su paso por River, Javier Pinola ha estado en el banco o en la titularidad, siempre con el mismo compromiso

El entrenamiento en el River Camp finalizó hace 20 minutos y hay un solo futbolista que parece resistirse a ir a la zona de vestuarios. Es Javier Pinola, quien se queda corriendo en soledad como si fuera un principiante pero es el más veterano del plantel, con 39 años. “El cuerpo me lo pide”, les suele decir a los compañeros. El marcador central es un profesional con todas las letras, de los que no abundan. Los días de partido también necesita realizar alguna actividad física por la mañana: suele ir al gimnasio. No se relaja ni en las vacaciones: corre y corre, un Forrest Gump de banda roja sobre el pecho. Sabe que a su edad no puede dar ventajas y actúa en consecuencia.

Capitán del River de Marcelo Gallardo, es junto a Enzo Pérez, Franco Armani y Jonatan Maidana uno de los líderes principales del vestuario. Fue titular indiscutido en el glorioso 2018 de River, con las victorias ante Boca en la final de la Libertadores, en Madrid, y de la Supercopa Argentina, en Mendoza. Y en los últimos dos años se la bancó en silencio en los largos lapsos en los que le tocó mirar los partidos entre los suplentes, o incluso quedar afuera del banco.

Conoce muy bien el significado de la palabra resiliencia: en 2021 se fracturó dos veces. El 28 de febrero, ante Platense en Vicente López, se quebró el antebrazo derecho y se perdió el resto del primer semestre. Seis meses después, padeció una nueva lesión ósea en el cúbito derecho en un encuentro frente a Godoy Cruz, en Mendoza.

Paciente y luchador, ahora disfruta de lo que más le gusta: por los desgarros que sufrieron David Martínez y el chileno Paulo Díaz, fue titular en la goleada 4 a 1 ante Newell’s, en el Monumental, y en el empate sin goles contra Arsenal, en Sarandí. Y seguramente lo será esta tarde, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de local.

En los últimos dos partidos estuvo a la altura de las circunstancias. Ante Newell’s, incluso, marcó el tercer gol de su equipo, el que le dio a River la tranquilidad de la victoria en un partido en el que el equipo rosarino había descontado y amagaba con complicar a los “millonarios”. Se trató de un gol histórico: es el segundo jugador más veterano en anotar para River después de Angel Labruna, quien convirtió uno con 40 años, un mes y trece días ante Rosario Central, el 12 de noviembre de 1958. Pinola celebró con un cabezazo frente a Newell’s el sábado 13 de este mes, con 39 años, cinco meses y 18 días.

En los últimos años, Pinola también luchó contra las lesiones que lo marginaron por meses de las canchas

A principios de año, el marcador central les reconoció a sus compañeros que ésta podría ser su última temporada como futbolista profesional. Su contrato con River vence a fin de año y en Rosario Central muchos se entusiasman con la posibilidad de que se retire con esa camiseta. Parece difícil: a sus íntimos les suele decir que dejará de jugar en River, el club del que es hincha de chiquito, cuando jugaba con sus amigos en un potrero de Olivos. Ahora, públicamente o fuera de grabador, suele afirmar que todavía no tomó una decisión definitiva. ¿Renovará con River por un año más? Por ahora, el retiro a fin de año es una chance sin confirmar.

Propuestas para trabajar cuando cuelgue los botines no le van a faltar. En el Nüremberg, donde jugó diez años entre 2005 y 2015 y ganó la Copa de Alemania en la temporada 2006-2007, le ofrecieron trabajar como entrenador en las divisiones inferiores. Este año estuvo en Alemania y ya sabe que puede regresar cuando quiera. En el Nüremberg lo adoran: una de las tribunas del estadio lleva su nombre. Y más de una vez reconoció que lo tienta la posibilidad de volver a vivir allá.

Por lo bajo, en River también están dispuestos a cobijarlo cuando deje de jugar. Un proyecto contempla la presencia de Leonardo Ponzio, Germán Lux y el propio Pinola en la estructura de fútbol del club, cerquita del manager Enzo Francescoli. Por lo pronto, en octubre del año pasado se recibió de entrenador en la Escuela de Técnicos de Vicente López junto al propio Lux, ya retirado del fútbol, y a su compañero Bruno Zuculini.

En el vestuario tiene un rol preponderante. Respetado por su profesionalismo, por los ocho títulos que ganó en River y por una carrera exitosa que incluyó pasos por la Selección Argentina, Atlético de Madrid, Racing, Rosario Central y Chacarita, el club de donde surgió, Pinola es uno de los encargados de marcarles a los refuerzos las pautas de trabajo y convivencia que tiene el plantel. Es algo que está consensuado con el cuerpo técnico que lidera Gallardo y una tarea que heredó de Leonardo Ponzio, el anterior capitán que el 21 de septiembre tendrá su partido despedida del fútbol en el Monumental.

Pinola heredó de Ponzio una tarea que Gallardo estima: un experimentado del club le marque las pautas y formas de convivencia a los nuevos

Entre otras cosas, les suele comentar a los nuevos compañeros (como el colombiano Miguel Borja, Pablo Solari y Rodrigo Aliendro) cómo son los entrenamientos y les recomienda usar responsablemente las redes sociales, así como también les remarca que en el plantel procuran no realizar declaraciones periodísticas polémicas.

Pinola predica con el ejemplo y es un líder silencioso como anteriormente lo fueron Ponzio o Marcelo Barovero, otro de los capitanes que tuvo River en la Era Gallardo. El sabe que cuando se recuperen Paulo Díaz y Martínez, posiblemente le toque volver al banco de suplentes. Una circunstancia que no modificará en nada su esencia: la de un profesional que a cualquier director técnico le gustaría tener en su plantel.

El festejo de gol de Javier Pinola (Fotobaires)

SEGUIR LEYENDO: