“Le está salvando las papas a Boca”: el mensaje de Kun Agüero sobre Agustín Rossi en medio de la polémica

El ex futbolista aseguró que el arquero es la gran figura de Boca Juniors

El gran momento que está atravesando Agustín Rossi en Boca Juniors no ha pasado desapercibido para Sergio Kun Agüero quien este viernes en Twitch se refirió a las actuaciones del arquero y aseguró que el Xeneize está cometiendo un error en dejarlo ir. Además, explicó por qué cada vez es más dificil convertirle un penal.

“Ese muchacho no para de atajar penales, es un fenómeno. Encima es una arquerazo. Yo lo vi un par de veces y como todo arquero tiene algunos fallos, el arquero normalmente por mas que ataje 10 partidos bien te mandas una cagada y dicen ‘eh que malo que es’”, explicó el ex delantero de la selección argentina que puso como ejemplo a David De Gea, del Manchester United, quien pese a sus errores ante el Brentford es considerado uno de los mejores del mundo.

Además, el Kun comentó que esta serie de penales atajados por Rossi provoca que cada vez sea más complicado convertirle porque quienes deben patear no tienen tanta confianza: “Rossi creo que le está salvando las papas mal a Boca. A mí las veces que lo vi me gustó. Yo tengo que patear un penal y está Rossi en frente que viene de atajar varios penales y... la pienso dónde tirar. Empieza un poquito ese ‘¿a dónde la tiro?’”.

*El penal que Rossi le contuvo a Gaspar Servio

Por otro lado, y en respuesta a quienes aseguraban que Gaspar Servio, arquero de Rosario Central, no ejecutó bien el tiro que Rossi le atajó el último partido en La Bombonera, el ex goleador del Manchester City dio una clara explicación de lo que sucedió. “El arquero de Central va despacio y todos dicen ‘qué mal que pateo’. Pero no, es que Rossi lo aguantó tanto que cuando uno patea así, que va tan despacio, lo que espera es que el arquero se mueva para tirarla a la izquierda o a la derecha, pero Rossi no se movió”.

Agüero reconoció no saber demasiado sobre la actualidad del fútbol argentino, incluso preguntó a sus seguidores si los hinchas de Boca Juniors quieren que el ex Chacarita continúe en el club ya que se sorprendió al leer que quedará libre a mediados de 2023. “Yo lo dejaría dos añitos más, no se qué piensan ustedes”, comentó al enterarse de que tiene apenas 26 años y que no llegó a un acuerdo con la dirigencia del club de La Ribera.

El guardameta que también tuvo un paso por Estudiantes de La Plata ya suma 16 penales atajados en Boca Juniors y ahora es tercero en la tabla histórica de ese ítem en el club detrás de Roberto Abbondanzieri (24) y Carlos Navarro Montoya (20). Rossi superó por uno a Agustín Orión y ya había dejado atrás a Óscar Córdoba (11) y Hugo Orlando Gatti (10).

Según la estadística brindada por Opta, desde enero 2018, analizando más de 100 competencias oficiales de todo el mundo, solo cuatro arqueros atajaron nueve penales o más (durante el partido, no en una definición). La referencia es sobre tiros atajados, no desviados ni errados:

12 de 32: Manuel Riemann (Bochum),

10 de 30: Koen Casteels (Wolfsburg)

10 de 33: Camilo Vargas (Atlas)

9 de 18: Agustín Rossi (Boca), pero se distingue por tener el mejor porcentaje de efectividad, el 50 por ciento.

SEGUIR LEYENDO: