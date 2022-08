El argentino Gustavo Costas fue presentado como nuevo DT de la selección de Bolivia: el ritual que lo sorprendió en plena conferencia

La presentación de Gustavo Costas como nuevo DT de la selección de Bolivia

Gustavo Costas inició su proceso como nuevo entrenador de la selección de Bolivia tras colocar la firma al contrato que lo unirá con ese país con el objetivo de alcanzar la clasificación al Mundial 2026 luego que el equipo terminara anteúltimo en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. El DT argentino estaba a punto de firmar su contrato cuando fue interrumpido por un ritual andino.

Con el tema “Viva mi patria Bolivia” como acompañamiento, un yatiri practicó un ritual y le entregó un amuleto al argentino “para que tenga suerte”, según consignó el diario local Página Siete. El suceso no pareció estar dentro de la programación del evento, pero rápidamente el presentador le aclaró al DT que esta práctica era habitual dentro de las distintas cosmovisiones que convergen en esa nación.

El ritual que realizaron para que Gustavo Costas "tenga suerte" (Foto: Reuters)

“Si no estamos unidos será imposible, hay que ser fuertes de nuevo acá, estamos muy contentos de estar en Bolivia. Es un sueño, los invitamos a que sean parte de este sueño para llevar a Bolivia a lo más alto que sería clasificar al mundial. Queremos una selección que compita acá y que vayamos a competir afuera, de no considerarnos menos que nadie, de jugar de igual a igual en todo lado. No me voy a quejar de que falto esto o aquello, sé a dónde vine, vengo con la ilusión de que este pueblo boliviano nos apoye y se comprometa con el equipo”, declaró el DT argentino de 59 años que estaba dirigiendo en Palestino de Chile hasta que recibió la oferta.

Si bien inició su carrera en los bancos de suplentes de Racing, Costas tiene una amplia carrera fuera del país con pasos por Paraguay (Guaraní, Olimpia y Cerro Porteño), Perú (Alianza Lima), Arabia Saudita (Al-Nassr y Al-Fayha), Ecuador (Barcelona), Colombia (Independiente Santa Fe) y México (Atlas), además del ya mencionado paso por el fútbol chileno. “Es lo mejor que me pasó en mi carrera, pero hay que tener los pies sobre la tierra, cambiar la mentalidad y pensar que se va a poder. Lo más difícil es armar el grupo pero cuando estás unido le puedes pelear a cualquiera”, insistió sobre un país que no juega una Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994.

Gustavo Costas tendrá contrato hasta el Mundial 2026 (Foto: Reuters)

Bolivia terminó anteúltima en las últimas cuatro Eliminatorias Sudamericanas y su mejor performance fue en el camino para Corea del Sur-Japón 2002 cuando se ubicó 7ª con cuatro triunfos y seis empates. “No me esperaba todo esto, el cariño que me dieron todos es algo increíble, me da más responsabilidad todavía, no quiero defraudarlos para nada, es trabajar las 24 horas”, reconoció en su presentación que también tuvo al “Chasqui” y al “Condor”, dos hinchas identificados de la selección, como protagonistas.

No es el primer argentino al mando de la Verde, teniendo en cuenta que por ahí pasaron Ángel Guillermo Hoyos, Gustavo Quinteros, Héctor Veira y Néstor Clausen, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: