Cavani respondió un mensaje en vivo para explicar por qué no aceptó la propuesta de Boca Juniors

Edinson Cavani explicó en vivo por qué no fue a Boca Juniors

Era el testimonio más buscado para aclarar por qué no llegó a Boca Juniors. Edinson Cavani rompió su silencio este mediodía y anticipó algunas razones sobre su negativa al Xeneize, un tema que generó mucha expectativa por ser un eventual refuerzo de prestigio. El futbolista uruguayo de 35 años esgrimió que no fue su familia la que le pidió seguir en Europa y que fue una decisión en la que él tuvo la última palabra.

Durante el programa ESPN F90, el periodista Marcelo Sottile habló mediante WhatsApp con Cavani, quien le autorizó a leer un mensaje que le envió en el que explicó por qué no llegó a Boca Juniors. “La decisión es pura y meramente de él. Que el problema no es plata y no tiene que ver con la oferta de Boca Juniors. Que no hay ningún inconveniente y de hecho habla maravillas de Juan Román Riquelme y el contacto que han tenido siempre”, contó Sottile.

“Tampoco la familia se negó a venir a Buenos Aires. Que tal vez en algún tiempo las sepamos y él cree que por ahora no tiene que dar todos los detalles. Piensa que no todo debe contarse ni dar detalles. Sin dar demasiado enrosque, es una decisión que tomó convencido”, agregó el periodista.

Con este testimonio se empezó a aclarar el panorama sobre la negativa a sumarse a Boca Juniors. Ante esta situación en Uruguay estuvieron alertas y ahora el entrenador de Peñarol, Leo Ramos, afirmó que se iba a comunicar con él y con Martín Cáseres para convencerlos de sumarse al Manya.

El entrenamiento de Edinson Cavani en Montevideo con la indumentaria de su selección

La versión de la posible llegada de Cavani a Boca Juniors se acrecentó en los últimos días y este fin de semana algunos trascendidos indicaron que el jugador charrúa había dado el sí en un momento y que era cuestión de horas la confirmación de su incorporación a Boca Juniors. Sin embargo, el domingo se informó que el jugador prefería aguardar a alguna posibilidad de seguir en el fútbol europeo.

En un momento Edinson reveló que Riquelme se contactó con él desde la época del PSG y que lo hizo primero para saludarlo y felicitarlo por su rendimiento. Ya en su rol de dirigente del club, Román mantuvo su diálogo con el uruguayo. “Ellos me demostraron su interés y siempre lo aprecié. Pero yo siempre fui muy claro y cuando las cosas son así para mí no hay error”, contó en diálogo con el programa 2 de Punta.

Hasta un ídolo del futbolista, quien supo jugar y ser campeón en Boca Juniors, Sergio “Manteca” Martínez, llegó a referirse a esa incorporación de El Matador al Xeneize. “Si viene no le va a costar mucho meterse en el hincha por cómo es él. Te baja a buscar una pelota, la pelea y de pronto está arriba. Después hará algún gol, se trepará al tejido... No le puede costar porque es un jugador de selección, la camiseta de Boca no te pesa, te queda divina nada más”, contó el ex delantero que logró el título del Torneo Apertura de 1992.

Cavani no renovó su contrato con el Manchester United y quedó libre. Por ahora los equipos españoles con los que está negociando son el Valencia y el Villarreal. De momento, Edinson se entrena en Montevideo para lograr su puesta a punto en lo físico, pero contando las horas para volver a la competencia y llegar con el mayor rodaje posible al Mundial de Qatar.

