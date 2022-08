Del dardo de Mario Pergolini al nuevo pasacalle para Riquelme: las reacciones por la caída del pase de Edinson Cavani a Boca Juniors

El uruguayo Edinson Cavani desestimó la oferta de Boca Juniors y continuará su carrera futbolística en Europa, según informaron fuentes cercanas al jugador. Cuando parecía que el uruguayo vestiría la camiseta del Xeneize, este mediodía el atacante se comunicó con el vicepresidente de la entidad de la Ribera, Juan Román Riquelme, y le indicó que, por pedido de su familia, continuará su carrea en el fútbol europeo.

El atacante de la selección de Uruguay, quien le había dado la prioridad a Boca Juniors para ponerse en forma para el Mundial de Qatar de este año, finalmente optó por continuar en Europa y tiene ofertas de Villarreal y Valencia, ambos equipos de la Liga de España de Primera División.

Cavani, quien en la última temporada actuó en Manchester United de Inglaterra, aunque con poca participación en el conjunto británico, jugó además previamente en Danubio de Uruguay, en Palermo y Napoli, ambos de Italia, y en París Saint-Germain de Francia.

Por supuesto, esta información no pasó desapercibida en las redes sociales, donde estallaron los clásicos memes. Y quien también utilizó esta vía para manifestarse al respecto fue Mario Pergolini, quien una vez más pegó y duro contra el Consejo de Boca Juniors, comandado por Juan Román Riquelme.

La reacción de Mario Pergolini ante la negativa de Edinson Cavani de sumarse a Boca Juniors (@Instagram)

“¿Cuánto humo, no? En fin, las buenas ya van a venir”, fue el mensaje que compartió el ex vicepresidente xeneize en su cuenta de Instagram. Vale recordar que Pergolini renunció a su cargo luego de varios cortocircuitos con el ídolo del club por el manejo de las redes sociales del club.

Días atrás, el periodista y conductor radial y televisivo había despotricado la labor de Riquelme y apuntó contra “los amigos de Román” que llegan al club, haciendo hincapié en la última incorporación del club, Facundo Roncaglia.

Tras la dura derrota por 3 a 0 ante Patronato en Paraná, también fue muy crítico tras la derrota con Argentinos Juniors, y en pleno análisis de los encuentros del domingo, Pergolini reaccionó a uno de los goles de Sarmiento de Junín ante River Plate en el Estadio Monumental.

La dura crítica de Pergolini a Riquelme luego de la derrota por goleada de Boca Juniors ante Patronato

“¿Vos te quejás de tu defensa? ¿Alguien quiere hablar de Zambrano?”, se preguntó Mario, a lo que le preguntaron, “¿viste jugar a Zambrano y a Roncaglia? ¿Y Advíncula?”. En ese momento, Pergolini tiró otra bomba: “¿Roncaglia? No, no juega, es una forma de decir, Roncaglia juega porque es amigo de Riquelme, sino no tiene sentido que esté jugando en la Primera de Boca”.

“¿Es azul y amarillo, pero ahora se debería llamar los amigos de Román?”, sentenció de forma irónica Mario, que desde el domingo comenzó a expresar su descontento por lo que mostró su equipo y posteó una historia de Instagram con la frase “que Jebús nos ayude”, parafraseando a Homero Simpson.

El nuevo pasacalle para Riquelme en Ezeiza (Twitter)

En contrapartida, este mediodía un pasacalle se colocó en las inmediaciones del predio que Boca Juniors posee en Ezeiza. “Román, siempre de tu lado. Periodismo y oposición, sabemos lo que quieren!!”, fue el mensaje elegido en el telón, que fue colocado sobre el acceso de Camino Real Presbítero González y Aragón. El pasacalles tiene la firma del Movimiento Lealtad Azul y Oro.

Días atrás, y en medio de la puja por la renovación del vínculo con Agustín Rossi, otros hinchas de Boca Juniors colgaron un pasacalles con otro mensaje en claro apoyo al ídolo y actual vicepresidente de Boca Juniors. “Román, ni el periodismo, ni la gente, ni “nadie” va a cambiar este sentimiento. Gracias por volver”, pusieron en el pasacalle que fue colocado sobre la calle Espora, en las inmediaciones de la Bombonera.

En medio del conflicto por la renovación con Agustín Rossi y la crisis futbolística del equipo, un mensaje se exhibió en las inmediaciones de la Bombonera

Riquelme, y el Consejo de Fútbol que maneja junto con Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna, quedaron en el centro de los comentarios por el nuevo conflicto con Agustín Rossi por su renovación. Las opiniones son divididas, ya que por un lado el público boquense apoya al arquero, pero por el otro defiende la postura del club de no querer sufrir un problema económico a futuro.

