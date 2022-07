La frase desde la platea que provocó el ataque de furia de Pablo Pérez en la derrota de Newell’s ante Defensa

La furia de Pablo Pérez con un plateísta que le dijo que le deje lugar a los pibes. El futbolista lo insultó al hincha

Este lunes Newell’s cayó 2-1 ante Defensa y Justicia y sufrió su segunda derrota al hilo en la Liga Profesional. La Lepra sigue perdiendo terreno en la tabla de posiciones y en el encuentro ante el Halcón se vio un episodio llamativo con el capitán rojinegro, Pablo Pérez, quien fue reemplazado y cuando se dirigió al banco de los suplentes tuvo un fuerte cruce con un plateísta. El volante debió ser contenido por un asistente.

Pérez no tuvo una buena labor y recibió otra tarjeta amarilla. Para preservarlo, a los 17 minutos del complemento el entrenador Javier Sanguinetti decidió sacarlo y mandó a la cancha al ecuatoriano Djorkaeff Reasco. El ex Boca Juniors e Independiente salió con cara de pocos amigos, pero aceptó el saludo del DT y cuando cruzó la línea de cal escuchó que un hincha le gritó “Pablo, dejá jugar a los pibes, Pablo, ya está”.

El futbolista levantó la mirada y ubicó al plateísta. Y antes de sentarse en el banco de suplentes se acercó y le dijo: “Gordo y la concha de tu madre, te voy a romper la cabeza, hijo de mil putas”, mientras fue contenido por un asistente de Newell’s.

Luego de la derrota ante Central la semana pasada, Pérez, de 36 años, reconoció que en caso de haber ganado tenía decidido retirarse y que debido a la caída ante el rival de siempre optó por seguir con su carrera. “Si ganaba me iba a retirar, ahora que perdí no. Voy a seguir entrenando, esforzándome, me sentí bien físicamente, pensé que iba a llegar con lo justo y la verdad que me sentí muy bien” afirmó. Mientras que invitó a no bajar la guardia y a ponerle el pecho a la situación a pesar de lo que significa en esa ciudad una derrota en el clásico. “Ahora a empujar para adelante y hacer lo que venimos haciendo junto a Javier y los dirigentes”, agregó.

Los momentos más importantes de la derrota de Newell’s ante Defensa y Justicia

Aunque los nervios le jugaron una mala pasada al experimentado jugador que quedó expuesto a una situación insólita con el hincha. Fue otro capítulo de las reacciones del visceral capitán leproso, que suele mostrarse tal cual es.

Pérez fue amonestado a los 13 minutos del segundo tiempo y fue la amarilla número 179 que recibió como profesional en un total de 414 cotejos. La estadística también arroja que tuvo una tarjeta de advertencia cada 2,3 partidos. En tanto que es el futbolista que encabeza ese ranking en Newell’s con un total de 80 cartulinas de ese color.

Newell’s llegó a estar entre los primeros de la tabla, pero suma cinco partidos sin victorias y no gana desde el 25 de junio, cuando se impuso 2-0 a Estudiantes. Luego acumuló tres empates, ante Patronato (2-2), Platense (1-1) y Racing (0-0). Después llegaron las derrotas contra Rosario Central (0-1) y Defensa y Justicia (1-2).

El equipo a cargo de Sanguinetti no puede salir de esta racha negativa y buscará reivindicarse este sábado por la undécima fecha del campeonato, cuando visite a Atlético Tucumán desde las 20.30 horas.

