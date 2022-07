Toti Pasman apuntó contra Riquelme y advirtió que podría involucrarse en la vida política de Boca Juniors

El periodista habló tras la aparición de banderas en su contra y le apuntó a Riquelme

Desde finales del 2019, Jorge Amor Ameal se convirtió en presidente de Boca Juniors. Y lo hizo con la compañía de un factor clave como Juan Román Riquelme, uno de los mayores ídolos del club. Después de los despedidos de dos entrenadores como Miguel Ángel Russo o Sebastián Battaglia, sumado a los problemas con el plantel en la previa a la revancha contra Corinthians que terminó con el capitán Carlos Izquierdoz fuera del primer equipo, ahora se sumó otro frente de cara a las elecciones del año próximo.

Hace una semana aparecieron dos banderas en las inmediaciones de la Bombonera que apuntaron contra los periodistas Toti Pasman y Martín Arévalo que citaban: “Basta de estas lacras que quieren ver hundido a Boca”. A partir de eso, fue el conductor de Fútbol 910 en radio La Red y de su programa en DirecTV Sports qué aprovechó para hablar de lo ocurrido y dio indicios de que podría postularse en las próximas elecciones como candidato.

“Ojo, que con esa banderita no hayan iniciado mi carrera política. Porque ayer llegué a la Bombonera y me decían ‘Vamos, Toti’, ‘Aguante, Toti, te bancamos’”, dijo Pasman cuando se analizó el triunfo del Xeneize ante Estudiantes en el canal deportivo.

“Así que ojo, que con esas dos banderitas mala leche que mandaron a poner en la puerta de la Bombonera, no arranque mi carrera política en Boca”, agregó el periodista que estuvo en el centro de los focos durante la antesala del Mundial de Sudáfrica 2010 por su cruce con Diego Maradona en el conferencia de prensa posterior a la victoria de la selección argentina ante Uruguay en el estadio Centenario.

Este lunes, en su segmento radial, Pasman volvió a tocar el tema sobre la agresión que recibió y apuntó contra uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, Jorge Bermúdez, y disparó contra Riquelme.

Las banderas contra Toti Pasman y Martín Arévalo que aparecieron en la puerta de la Bombonera

“Después de las dos banderas mala leche que pusieron en la puerta de la Bombonera, ni una puteada, ni un insulto ni una mala cara. Entré como siempre y la mejor onda con la gente”, dijo. Acto seguido, luego de ser consultado por uno de los compañeros del programa, Pasman dio a entender que sería candidato si se lo proponen. “Sí. No ahora porque mi ocupación es el periodismo y yo necesito laburar, no puedo vivir de Boca. Si voy, voy ad honorem, para hacer las cosas bien en Boca, no voy como Bermúdez a cobrar un sueldo de 3 millones y uno de uno y medio para mi hijo”, expresó con dureza.

“No ahora, pero quizá más adelante. Yo tengo una condición que no tiene el presidente: yo soy hincha de Boca y él no, él es de Tigre”, agregó Pasman. Y concluyó: “Ahora no puedo porque necesito laburar, pero por ahí más adelante puedo. Yo si voy, voy ad honorem, no a sacarle plata a Boca, porque así concibo la dirigencia deportiva”.

El pasado lunes 18 de julio, en su programa radial, Pasman apareció ante los micrófonos para mostrar su repudio ante las banderas con mensajes en su contra. “Lo primero que quiero decir es que si a mí me pasa algo en la cancha de Boca, la responsabilidad es exclusivamente de Juan Román Riquelme, si un tarado me agrede, el responsable es el vicepresidente de Boca, y voy a explicar por qué... Yo me lo encontré hace un mes y cuando me vio dijo: ‘ah, ¿los contras también vienen a la cancha?’. ¡Con una bronca! Le molestaba que yo estuviera en lo que para él es el patio de su casa, porque soy crítico de su gestión. Y menos de un mes después aparecen estas banderas y una está en la puerta de la Bombonera, y no cualquiera llega a la puerta de la Bombonera. Si ponen banderas a 20 cuadras, es un loquito, es un tonto. Pero si la ponen en la puerta de la Bombonera está claro que esto tiene la complicidad de alguien del club”, explicó.

