River Plate publicó la lista de convocados para el partido ante Gimnasia: las dos novedades rutilantes

Los convocados de River Plate ante Gimnasia (@RiverPlate)

Este jueves River Plate cerrará la novena fecha de la Liga Profesional cuando reciba a Gimnasia y el club publicó la lista de convocados por el entrenador Marcelo Gallardo, que tuvo como principales novedades las presencias de las recientes incorporaciones, Miguel Ángel Borja y Pablo Solari. Con este partido se completará el primer tercio del campeonato y el elenco millonario buscará escalar en la tabla que tiene varios equipos peleando arriba.

La eliminación en la Copa Libertadores ante Vélez dejó a River Plate focalizado en las competiciones locales. La semana pasada logró su pase a los octavos de final de la Copa Argentina tras golear 3-0 a Barracas Central en San Luis y en su próximo compromiso por la liga tendrá enfrente al conjunto dirigido por Néstor Gorosito, que es uno de los que está disputando la punta del torneo.

Gallardo quiere ganar tiempo e incluyó al colombiano Borja, cuyo primer entrenamiento fue hace una semana, y al puntano Solari, un día después de su llegada a la entidad de Núñez. Habrá que ver si el Muñeco decidirá ponerlos de entrada o los hará sumar minutos ingresando desde el banco.

Pablo Solari podría debutar tras 48 horas de su llegada (@RiverPlate)

Por el lado del atacante cafetero estuvo parado, ya que no había vuelto a los entrenamientos del Junior y en los últimos días comenzó su puesta a punto. La partida de Julián Álvarez dejó un hueco importante en la ofensiva, donde se sumó el desgarro de Matías Suárez. El domingo en el encuentro contra Vélez por el campeonato, Lucas Beltrán (anotó un tanto) fue el delantero titular y lo reemplazó Braian Romero.

Solari es un extremo de reciente paso por el Colo-Colo, donde tuvo dinámica y llegada al gol. Viene con ruedo y este martes fue presentado en conferencia de prensa junto a Borja y Rodrigo Aliendro, la otra incorporación millonaria, que ya tuvo un gran partido ante Barracas. El ex Colón sería titular luego de cumplir su fecha de suspensión tras la expulsión ante Godoy Cruz y reemplazaría a Agustín Palavecino.

Solari firmó hasta 2026 y tiene una cláusula de salida de 25 millones de euros netos. Mientras que Borja tiene contrato hasta diciembre de 2025 y tendría una cláusula ascendente con la siguiente escala: 10 millones de dólares hasta el 31 de diciembre del 2023, ocho millones hasta el 31 de diciembre del 2024 y cuatro millones hasta el último día del 2025. El vínculo de Aliendro también se extiende hasta finales de 2025.

Tras una semana de entrenamientos, Miguel Ángel Borja espera poder estrenarse con la casaca millonaria (@RiverPlate)

Con ese panorama Napoleón analiza cómo armar el mediocampo y la delantera, y ya sabe que en la defensa volverá a ausentarse el chileno Paulo Díaz, que se perderá el comprimiso por la sinovitis de cadera. El objetivo del elenco de Núñez será volver a sumar de a tres en la Liga Profesional algo que no ocurre desde el 25 de junio, cuando se impuso 2-1 a Lanús en el Estadio Monumental.

Este martes en la mencionada conferencia de prensa Gallardo habló y esgrimió que “no hay crisis acá, no la van a encontrar”, ante los cuestionamientos de la baja de rendimiento del equipo y de lo hondo que caló la eliminación en la Copa Libertadores en los octavos de final. Además, dejó en claro que su forma de trabajo no cambió y que los equipos tienen altibajos.

En la Liga Profesional River Plate se ubica 17° con 9 unidades, y tras ocho encuentros ganó dos, empató tres y tuvo la misma cantidad de derrotas. Al ser Gimnasia un rival directo para poder trepar en la tabla, es buena la oportunidad que se presentará este jueves desde las 21.30 ante su público en el Monumental.

SEGUIR LEYENDO