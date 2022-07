El momento más tenso de la conferencia de prensa de Gallardo: “¿Es una pregunta o un cuestionamiento?”

Marcelo Gallardo no teme de confrontar a los periodistas en conferencia de prensa cuando éstos lanzan una pregunta que no es de su agrado. El empate de Vélez Sarsfield sobre la hora en la última jornada de la Liga Profesional lo llevó al Muñeco a suspender la atención a la prensa posterior al encuentro y el entrenador reapareció frente a los micrófonos este martes en el River Camp de cara al compromiso con Gimnasia de La Plata del próximo jueves en el estadio Monumental.

La rueda corría con total normalidad hasta que una pregunta descolocó al director técnico. “Hablaste recién de la personalidad y tu responsabilidad como entrenador. Si uno toma como último mojón positivo ese River campeón de fin de año: ¿dónde creés que hubo un déficit tuyo como cabeza del grupo para no poder sostener aquello y potenciarlo? ¿Y cómo sentís que le está llegando el mensaje y la forma del día a día a los futbolistas?”, le consultaron al técnico desde DirecTV Sports.

Luego de algunos segundos de silencio, Gallardo preguntó: “¿Es un cuestionamiento o es una pregunta?”. Y prosiguió: “Mi forma es exactamente la misma, no ha cambiado. Por eso hablo de permanencia. No hemos cambiado. Tal vez vos creas que hemos cambiamos porque perdimos. Pero no ha cambiado”. Con ganas de reformular la pregunta, el periodista buscó cambiar el rumbo de la conversación. “No hablo de cambios. Hablo simplemente de cómo creés que lo está tomando el plantel y por qué no se pudo sostener todo lo bueno que...”, agregó sin poder terminar de hablar.

Tras suspender la conferencia en Liniers, Gallardo convocó a los medios en River Camp (@RiverPlate)

“Porque los equipos a veces tienen altibajos. Todos los equipos del mundo tienen altibajos, tienen buenos momentos como ese equipo campeón y después hubo un altibajo. El Julián Álvarez que hizo una cantidad de goles en ese torno que vos hablaste, después hizo menos. Hay altibajos. Un semestre bueno lo puede tener cualquiera. En el fútbol, a cualquiera se le puede dar. Sostenerse con convencimiento durante ocho años, no sé si es fácil de lograr. En ese proceso, hubo momentos altos y bajos, normal en el fútbol. Son cosas normales en el fútbol”.

Una vez más, el cronista insistió sobre si veía alguna falla suya puntualmente en este último tramo de la campaña. Evidenciando su fastidio, Gallardo respondió: “Siempre hay fallas, siempre hay fallas. Cuando el equipo falla, no tengo problema en decir que el equipo está jugando mal y por ende soy el responsable. Nunca me escondí a eso. Si vos buscás responsabilidad, la primera responsabilidad es mía cuando el equipo juega mal”, concluyó el Muñeco.

River Plate quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Vélez Sarsfield y viene de cosechar un punto sobre nueve posibles en las recientes tres fechas de la Liga Profesional de Fútbol. La mejor cara de la moneda se vio en el enfrentamiento contra Barracas Central en la Copa Argentina y ahora deberá chocar con el Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece en los octavos de final. Con aires de optimismo de cara al corto plazo, Gallardo dejó clara que su postura es rearmar el estilo de juego que tanto éxito le dio en los ocho años anteriores.

