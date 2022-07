El exabrupto de un ex futbolista argentino con el Tata Martino por haber viajado a Argentina

Tata Martino y Lionel Scaloni dialogando en el estadio de Newell's

El ciclo de Gerardo Martino como entrenador de la selección mexicana de fútbol estuvo plagado de críticas incluso después de haber conseguido la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Los irregulares rendimientos del combinado nacional azteca no conformaron a parte del periodismo y los fanáticos, acostumbrados a sellar su boleto a las Copas del Mundo en la Concacaf sin mayores problemas. Por eso, a cada paso que va, al Tata lo cuestionan. Eso sucedió con el ex futbolista argentino Emanuel Villa, quien le apuntó fuerte con un exabrupto en las redes sociales.

“Es una falta de respeto total a todo el país, no solo a los futbolistas! Me vale m... si le dieron permiso o no de la FMF! (Federación Méxicana de Fútbol). Él debería estar acá, viendo de cerquita a sus jugadores! Mostrando ese compromiso de querer llevar a lo más alto posible a MX en el mundial de fútbol!”, fue el mensaje que compartió en Twitter el ex delantero de Huracán, Atlético Rafaela y Rosario Central que tuvo un prolongado paso por el fútbol mexicano, donde hoy es comentarista.

Tito, que en México vistió las camisetas de Atlas, Tecos, Cruz Azul, Pumas, Tigres, Querétaro y Celaya (además militó dos temporadas en el Derby County inglés), citó la foto que compartió el reportero Hugo Salcedo, en la que Martino y el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, dialogan en los pasillos internos del estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys, durante el partido por la Liga Profesional entre la Lepra y Racing el sábado pasado.

El tuit de Tito Villa contra el Tata Martino

Los dichos del ex goleador de 40 años fueron replicados por muchos fanáticos del Tri, que terminó como líder del certamen junto a Canadá, pero solamente le sacó tres puntos de diferencia a Estados Unidos y Costa Rica, que se clasificó a la cita mundialista por medio del repechaje internacional frente a Nueva Zelanda.

En los últimos meses, México tuvo resultados dispares en los amistosos disputados: derrotó a Nigeria (2-1), cayó con Uruguay (3-0) y empató sin goles con Guatemala y Ecuador. Además, inició el mes pasado su camino en la Concacaf Nations League, con victoria (3-0) ante Surinam y empate (1-1) ante Jamaica. El próximo compromiso será frente a Paraguay, en un amistoso internacional que se llevará a cabo a fines de agosto.

Vale mencionar que Martino comandará a México en el Grupo C del Mundial de Qatar. Debutará contra Polonia el martes 22 de noviembre, se medirá ante Argentina el sábado 26/11 y definirá su clasificación a octavos de final frente a Arabia Saudita el miércoles 30/11.

Tito Villa jugó en Huracán, Atlético Rafaela y Rosario Central en Argentina (Foto: Rodolfo Angulo/ Cuartoscuro)

