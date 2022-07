Tras su salida de Boca, Eduardo Salvio convirtió su primer gol en su debut en el fútbol de México

Tras su salida de Boca, el Toto debutó con un gran gol en Pumas

Luego de su salida de Boca Juniors, Eduardo Salvio demostró su talento al marcar el tercer gol de Pumas UNAM en el empate ante León FC en su debut en la liga mexicana. La conquista del Toto se registró a los 7 minutos del segundo tiempo, mientras que los dos anteriores del equipo dirigido por el DT argentino Andrés Lillini, también fueron obras de delanteros argentinos: Juan Ignacio Dinenno y Gustavo Del Prete, ambos en el primer período.

El Estadio León fue el escenario que albergó el encuentro correspondiente a la segunda fecha y para el local logró la igualdad Lucas Di Yorio, con un doblete, mientras que el costarricense Joel Campbell también se anotó en la red en el entretenido espectáculo que concluyó 3 a 3.

“Lo vimos muy bien a Salvio, viene en competencia y su físico no es de un jugador pesado, entonces es más fácil. Está listo para lo que viene”, había dicho Lillini en la previa en una entrevista que le brindó a TNT Sports. Para el DT argentino el Toto llegó para cumplir una función especial en el equipo. “Lo traje para jugar por afuera, de volante por derecha o por izquierda. Contra Unión, en La Bombonera, jugó a pierna cambiada y me gustó. Él me dijo que se adapta a cualquiera de las dos posiciones”, explicó.

Lilini aclaró que el Club Universidad Nacional, A.C. conocido popularmente como los Pumas de la UNAM “no cuenta con una de las mejores economías”. “Hay clubes muy fuertes en ese sentido, con planteles a nivel de Europa y presupuesto similar a las ligas de España y Francia. Nosotros somos una economía de mitad de tabla”, subrayó.

Caber recordar que Salvio dijo en su presentación que le entusiasmaban sus próximos objetivos en el fútbol azteca: “El proyecto me convencía muchísimo y sabía que venía a un gran club. Espero ser útil para el equipo”. Entretanto, el Barcelona de España confirmó que Los Pumas serán el equipo que enfrente a los catalanes por el tradicional trofeo amistoso Joan Gamper, el próximo domingo 7 de agosto.

En otro de los partidos de la jornada San Luis, con Marcelo Barovero en el arco y con gol del uruguayo Facundo Waller, venció a Guadalajara por 1 a 0, en condición de visitante.

