La pregunta que más resuena en Boca Juniors: cuántas chances tiene Martín Palermo de ser el próximo entrenador

Así como el Consejo de Fútbol trabajó sigilosamente para contratar a Arturo Vidal, que por cuestiones económicas y deportivas resultó un fichaje imposible, ya está detrás del próximo entrenador del primer equipo. El interinato de Hugo Ibarra (en tridente técnico junto a Leandro Gracián y Mariano Herrón) no pasará de eso y en cuestión de días o semanas habrá sustituto oficial de Sebastián Battaglia. ¿Encaja Martín Palermo con el perfil de DT deseado? ¿Habrá espacio para la convivencia de dos ídolos que le dieron todo al club pero nunca ocultaron su tirante relación?

Desde que intempestivamente Palermo renunció a Aldosivi de Mar del Plata (justo antes de iniciarse esta Liga Profesional), quedó libre. El Titán está dispuesto a dirigir, pero por cuestiones personales pretende hacerlo en algún club de Buenos Aires. Según pudo averiguar Infobae, recibió un sondeo de Colón de Santa Fe que fue descartado. ¿Alguien del Consejo llamó a su representante? No, por el momento no existió contacto alguno entre las partes.

“Todavía no decidimos ningún entrenador para Boca. Estamos hablando entre nosotros. Ya sabemos qué perfil de entrenador queremos. No tenemos apuro por el técnico”, fue lo que le comentó por mensaje de texto Riquelme al conductor Jorge Rial a la hora de pintar un panorama general de la situación. Sonó Ricardo Gareca, que dejaría de dirigir a la selección peruana, en la órbita figuran dos técnicos con trabajo como Sebastián Beccacece (Defensa y Justicia) y Eduardo Domínguez (Independiente), y Palermo, por historia, pergaminos y peso propio, figura en el radar.

Al margen de aconsejar a Darío Benedetto por sus penales errados en la eliminación ante Corinthians de la Libertadores, el Loco se refirió a la chance de dirigir a Boca y utilizó el término compatibilidad para -hipotéticamente- tomar las riendas del plantel azul y oro. Y es que en pugna no solamente estarán los egos de Riquelme y Palermo, sino también de otros ex futbolistas que ganaron mucho como Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna, integrantes del Consejo.

“Hay que ver cuál es la circunstancia en que se encuentre, hay que ser prudente. El momento que él quiera hablar conmigo hay que ver por qué es, en qué lugar, cuál es el proyecto. Es cuestión de hablar para saber si uno es compatible con el otro para poder trabajar juntos ”, puntualizó Palermo, alertado sobre el rumor engendrado durante el ciclo Russo y engrosado tras la salida de Battaglia de que “el Consejo le arma el equipo al técnico”. De hecho Battaglia dijo adiós hablando de no negociar sus convicciones (¿alusión a esta metodología?).

El Patrón pateó la pelota afuera cuando le consultaron si Palermo era un nombre potable para ponerse el buzo de DT y esquivó la danza de nombres que ya se inició. Al mismo tiempo, lanzó una advertencia en representación de su grupo de trabajo: “El entrenador que diga que no viene a Boca porque está el Consejo, no vendrá. No es una camisa de fuerza ni para ellos ni para nosotros. Para nuestra institución, el hincha, el socio, nuestro presidente y vice, cada una de las fuerzas de la dirigencia, están por encima de las personas que vengan a poner condiciones”.

En la misma entrevista que brindó a ESPN, el colombiano admitió que para Battaglia debió haber sido agotador reunirse diariamente con el Consejo para hablar de fútbol y las cuestiones pertinentes al equipo. ¿Será que a Battaglia le restó crédito el desoír las opiniones de los muchachos de Ezeiza? ¿Estaría dispuesto Palermo a tolerar las continuas reuniones con Riquelme y compañía entre partido y partido? Esta última incógnita quedará definida a corto plazo.

