Las definiciones de Martín Palermo: qué haría si lo llama Riquelme para dirigir a Boca y su consejo a Benedetto

El ex goleador de Boca Juniors habló sobre los penales errados del pipa

Martín Palermo es palabra autorizada para hablar de Boca Juniors. El máximo goleador de la institución e ídolo de los hinchas fue entrevistado por TyC Sports, canal que emitió un adelanto de la nota que se conocerá completa en los próximos días. El ex técnico de Aldosivi que se encuentra por el momento sin club se refirió al presente del Xeneize que fue eliminado de la Copa Libertadores por Corinthians el martes.

En aquel partido, el equipo que dirigía Sebastián Battaglia cayó en los penales frente al conjunto después de empatar 0-0 y el delantero Darío Benedetto quedó en el centro de las críticas por sus yerros durante el duelo. El nueve falló dos penales, uno de ellos en la definición final, y dilapidó algunas ocasiones claras de gol durante los 90 minutos.

“Uno no quiere que se le digan muchas cosas en el momento, querés hacer tu duelo de lo que viviste”, explicó Palermo, quien respaldó al Pipa y recordó que a él en la selección argentina le tocó fallar tres penales en un mismo partido. “Los penales los erran los que lo patean y los que no patean a veces no tienen la responsabilidad de asumir esa responsabilidad. He visto a muchos agachar la cabeza cuando les miran la cara para ver quien patea”, sentenció.

En este sentido, recordó que al regresar de aquella Copa América de 1999, Carlos Bianchi le aseguró que en Boca él seguiría siendo el encargado de esas ejecuciones. “Yo si mañana (Benedetto) tiene que patear un penal, le digo, ‘Andá y patealo de nuevo’”, aunque, admitió que entendería si el propio futbolista pide no ejecutar esa clase de disparos durante un tiempo.

El ex goleador de Boca Juniors contó qué haría si lo llama Román

Con respecto a su relación con Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, señaló: “He tenido la posibilidad de volver a hablar, por el tema de pedirle los jugadores para Aldosivi y lo más bien”. Sin embargo, reconoció que no hay nada más allá de una relación de respeto y cordialidad: “Con Román teníamos distintas formas de pensar, no pudimos tener esa relación de amistad como la tuve y la sigo teniendo con Guillermo, Gustavo (Barros Schelotto), el Pato (Abbondanzieri) o (Diego) Cagna. Son ciertos jugadores con los que mantengo un contacto más fluido”.

Al ser consultado sobre si aceptaría el cargo de entrenador de Boca Juniors en caso de que Riquelme se lo ofrezca, contestó: “Hay que ver cuál es la circunstancia en que se encuentre, hay que ser prudente. El momento que él quiera hablar conmigo hay que ver por qué es, en qué lugar, cuál es el proyecto. Es cuestión de hablar para saber si uno es compatible con el otro para poder trabajar juntos ”.

Más allá de esto, reconoció que sueña con sentarse en el banco de suplentes de La Bombonera: “Dirigir Boca es un deseo, por el hecho de volver a trabajar en el club desde otro lugar. Seguramente llegará ese momento de cumplir ese deseo”.

Palermo cumplió ciclos como entrenador en el fútbol chileno y aquí en la Argentina en Arsenal y Aldosivi. En el cuadro marplatense completó una gran campaña en la última Copa de la Liga y se clasificó a la instancia final como uno de los cuatro mejores de su zona. Sin embargo, por diferencias con la dirigencia, se marchó antes del arranque de la Liga Profesional.

SEGUIR LEYENDO: