Alejandro Fantino defendió a Battaglia tras su despido de Boca Juniors: “Así no se saca a alguien que dio tanto”

La eliminación de Boca Juniors en manos del Corinthians de Brasil dejó afuera al equipo argentino de la Copa Libertadores en los octavos de final, pero principalmente generó un sismo que todavía sigue resonando. Las repercusiones de esa caída terminaron dejando afuera del cargo a Sebastián Battaglia, quien fue despedido por la directiva durante la noche del miércoles.

El entrenador de 41 años, máximo ganador de títulos en su época de jugador, es uno de los mayores ídolos del Xeneize y la decisión generó reacciones de algunos fanáticos por los modos en los que se conoció su salida. Uno de los más enfurecidos por lo ocurrido fue el conductor Alejandro Fantino, reconocido hincha de Boca.

“Elevate Sebastián. Las águilas no cazan moscas. Tus 19 títulos en Boca te convierten en uno de los nuestros”, escribió en su cuenta de Instagram, donde tiene casi medio millón de seguidores. “¡Volá más alto que los gorriones! Vos sos águila. Gambeteá a los barriletes de memoria floja, Sebas. ¡Sos inmenso!”, destacó tras compartir algunas imágenes del ex mediocampista central en su época como futbolista.

“¿Alguien puede decirle algo? Battaglia no se toca”, planteó tras colocar una foto de Battaglia con una venda en su cabeza en el partido ante Milan por la Copa Intercontinental 2003. El relator de 50 años fue durante varios años de su carrera la voz radial de la campaña del Xeneize.

La reflexión de Fantino enfocó a la manera en la que el Consejo de Fútbol decidió quitar de su cargo al DT: “Lo lamento Seba. Así no se saca a alguien que dio tanto. Creo que hay maneras y el respeto ante todo debe ser lo primero”.

No es un detalle menor que el reconocido periodista había elegido también sus redes sociales para defender a Battaglia cuando el equipo consiguió ganar la Copa de la Liga. “¡Te felicito Sebas! Revancha contra las ratas anti Boca que te querían limpiar. Nunca se olvida lo que nos diste dejando la piel en la cancha”, firmó en mayo de este año, cuando ya existían rumores de que el DT sería removido de su puesto.

Cabe destacar que días atrás el líder del programa Animales Sueltos había relatado su último encuentro con Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca. “¿Qué me pasa con Riquelme? Ustedes saben lo difícil que es. Es picante, es un pibe difícil para relacionarse. La última vez que estuve con él, me invitó a tomar unos mates antes de la pandemia. Me invitó a su casa en Nordelta. Fui, me senté y estaba el Chelo Delgado y Javier García. Tomaron 25 litros de mate y vieron cuatro partidos de la Segunda de Austria que no sé cómo los tenían. ¡Tenían el ascenso de Austria! Tenían al Tristán Suárez de Viena”, contó con humor en el programa Paren la mano.

“Después, no me atiende más el teléfono. Le escribí un par de veces, no lo llamo para pedirle... Alguna vez le he dicho por alguna charla. Está todo bien, boludo, tengo 50 años, no me querés dar una nota y me importa tres pedos, ya pasé”, aclaró.

