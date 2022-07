La revelación de una figura de la Liga Profesional: “Me llamó el hermano de Riquelme y me tiraba para ir a Boca”

Domingo Blanco reveló que lo llamó uno de los hermanos de Juan Román Riquelme para que vaya a jugar a Boca Juniors. Además, explicó porqué no renovó su contrato con Independiente (Radio La Red)

Domingo Blanco fue uno de los mejores jugadores de Independiente en la primera mitad de 2022. Pero, quedó libre y ahora contó por qué no extendió su vínculo con el club de Avellaneda. Además, reveló que uno de los hermanos de Juan Román Riquelme lo sondeó para ir a Boca Juniors.

“Es raro haber quedado libre de Independiente. Pero estoy tranquilo con lo que hice. Estoy contento y por otro lado también triste porque fueron muchos años. Siempre la decisión fue mía. A mí no me tienen que empujar”, explicó el volante en diálogo con Radio La Red (AM 910). “En los últimos no se contactó nadie y tuve que pensar en mi futuro. Esto también es mi trabajo y no puedo estar esperando a junio que se me terminó el contrato. Cada uno se maneja a su manera”, respondió cuando le preguntaron porqué no renovó su vínculo con Independiente.

“Me ofrecieron un buen contrato, pero yo la decisión ya la tenía tomada. Ya a ellos se lo había comunicado y en especial a Rolfi (Montenegro, el mánager del club), que era con el que más hablaba. Al principio me había ofrecido poco, porque fueron dos o tres ofertas. Luego pasó el tiempo, dos meses y nada y cuando faltaban tres meses de contrato empezaron a negociar más fuerte. Eso me molestó”, sentenció.

Mingo fue uno de los mejores jugadores del Rojo en el primer semestre (@domingo_blanco95)

El retraso en una buena propuesta influyó en la desvinculación. “Si me lo ofrecían hace un año atrás, mi decisión podía ser más positiva que negativa. La propuesta fue buena cuando ya me había decidido. Les dije igual a los dirigentes y al Rolfi que la decisión ya estaba tomada y que no quería renovar. Cuando estuve lesionado, en enero se los dije. Se habló de alguna cláusula, pero nadie sabe si en seis meses viene el Real Madrid y te compra”, agregó.

Independiente atraviesa una crisis institucional y deportiva. Este lunes cayó 3-1 ante Platense por la sexta fecha de la Liga Profesional en la que sigue relegado en la tabla. “Vi el partido y me sentí dolido, porque ver cómo se fueron me lastima. Me sentí muy mal cuando terminó el partido. El tema de los pagos, en todos los clubes deben deber. Pero más que nada hay que pensar en el equipo y si andás mal te van a putear. Se hace difícil y principalmente la cabeza. A mí me costó y en el último si me puteaban no me importaba y encaraba”, afirmó.

Mingo no es el primero que queda libre en el Rojo en los últimos tiempos y el caso más emblemático fue el del lateral Fabricio Bustos, uno de los últimos sobrevivientes del equipo campeón de la Copa Sudamericana 2017. “No sé por qué los demás se fueron libres. Cada uno tomó su decisión. Con Fabricio tuvieron la oportunidad de venderlo por buena plata y no lo hicieron”, sostuvo sobre el defensor que se fue al Inter de Porto Alegre en febrero de este año.

Domingo Blanco celebra el gol ante Central Norte de Salta por la Copa Argentina (Télam)

En tanto que reconoció que la barra brava los apretó: “Fue en un momento en el que perdimos el clásico y es entendible. Ahora la mayoría de los equipos que si perdés te la ves venir”.

Por último, admitió un contacto para intentar que vaya a Boca Juniors: “Me llamó el hermano de Riquelme y me tiraba para ir a Boca. Me preguntó si se me vencía mi contrato. No sé si luego hablaron con mi representante y yo tampoco soy de llamarlo para ver si habló con alguien. Si tiene algo para contarme me llamará. Mis intenciones no son de jugar acá sino de hacerlo en el exterior”.

Blanco, de 27 años, en el primer semestre de 2022 jugó 15 partidos en Independiente y marcó cuatro goles. Llegó a la entidad de Avellaneda en junio de 2016, ahora quedó libre y busca emigrar al exterior para continuar con su carrera profesional.

