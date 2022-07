Los hinchas de Boca Juniors tiraron fuegos artificiales y bombas de estruendo en la concentración de Corinthians durante la madrugada

Los impactantes videos se viralizaron en las redes sociales en la previa del duelo por la Copa Libertadores en la Bombonera

Boca Juniors ya empezó a jugar la revancha ante Corinthians de los octavos de final de la Copa Libertadores. Así lo entendieron sus hinchas, que durante la madrugada montaron un show de fuegos artificiales en la puerta de la concentración del Timao en Puerto Madero.

Las bombas de estruendo alertaron a los vecinos que preocupados llamaron a la policía. Sin embargo, se trataba de un grupo de simpatizantes xeneizes que “le devolvieron el gesto” a sus pares brasileños en la antesla del trascendental encuentro que llevarán a cabo esta noche en La Bombonera.

“Ay, familia. Dos y media de la mañana. Comenzó el juego de mañana, hermano. La Libertadores tiene estas formas”, dice una de las personas que captó el momento. Rápidamente, los videos se volvieron virales en distintas plataformas de las redes sociales.

Las personas se sorprendieron por el show de pirotecnia montado por los hinchas locales en Puerto Madero

Boca Juniors recibirá esta noche al Corinthians de Brasil, en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El encuentro se jugará desde las 21:30 en La Bombonera, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y televisación de Fox Sports.

La ida disputada la semana pasada en San Pablo empataron 0 a 0, por lo que en el caso de cualquier igualdad la serie se definirá con remates desde el punto de penal, ya que a partir de esta edición no se considera el gol de visitante como factor de desempate, aunque en este caso igualmente no se anotaron en el cruce de ida.

El ganador de la llave entre el Xeneize y el Timao se cruzará en cuartos de final con Flamengo de Brasil o Deportes Tolima de Colombia, que se enfrentarán este miércoles en Río de Janeiro con ventaja del equipo brasileño que se impuso por 1-0 como visitante en el encuentro de ida.

Sebastián Battaglia contará con su equipo de gala para ir en busca de los cuartos de final de la Copa Libertadores (Fotobaires)

Boca obtuvo un valioso empate en el primer partido con una destacada actuación de Agustín Rossi, quien atajó un penal, y un buen desempeño del equipo en general que tuvo oportunidades de marcar e incluso generó la cuestionada jugada de la mano de Bruno Méndez que tanto el árbitro chileno Roberto Tobar como el VAR desestimaron.

El director técnico Sebastián Battaglia, en su primera experiencia como DT en la Copa Libertadores, recuperará al lateral izquierdo Frank Fabra, quien cumplió la fecha de suspensión y reemplazará a Agustín Sández en la que será la única variante.

El probable equipo de Boca Juniors formará con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Oscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Willian está en duda porque se dislocó el hombro derecho en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores (REUTERS/Amanda Perobelli)

Corinthians, por su parte, sufre problemas para el armado del equipo. A los jugadores que venían con molestias físicas desde el primer duelo, se le sumaron las bajas de Adson, por tener COVID-19, y Gustavo Mosquito, quien será resguardado por temor a un doping positivo por haber tomado un medicamento que no está permitido.

Además, el Timao no contará por problemas musculares con el lateral Fagner y Renato Augusto. A su vez, Willian está en duda tras haberse dislocado su hombro derecho en el primer cotejo disputado en San Pablo. Si bien viajó con el plantel, en el último entrenaiento no formó parte del once inicial.

Con este panorama, el probable equipo de Corinthians formará con: Cássio; Rafael Ramos, João Victor, Raul Gustavo, Fábio Santos; Du Queiroz, Cantillo, Lucas Piton, Giuliano; Gustavo Mantuan y Róger Guedes.

