Abbondanzieri contó por qué no volvió a La Bombonera y reveló la frase de Bianchi que lo conmovió antes de los penales con el Milan

Roberto Abbonzandieri integró los planteles que ganaron todo con Boca Juniors y a doce años de su retiro confesó que nunca regresó a La Bombonera. El ex arquero explicó por qué no volvió al templo xeneize y las razones por las que no mira las previas de los partidos. El Pato es un histórico del club, recordó su paso por la entidad de La Ribera y hasta un ex compañero suyo se animó a contar una particular anécdota de las concentraciones.

“No miro las previas porque me dan cosa... Me siento todavía como ese jugador y me da nostalgia. Porque la previa, sacando los 90 minutos, es todo lo que tenés, la hora y media llegás antes, cuando salís a la cancha”, reveló el santafesino en diálogo con ESPN.

“La verdad que te sigue picando, que es lindo. Pasaron doce años del retiro y nunca volví a la cancha. Me gustaría ir al predio nuevo, que no lo conozco”, agregó el Pato, que tuvo dos etapas en la institución, de 1997 a 2006 y un breve paso entre 2009 y 2010. Cabe aclarar que en 2014 el Pato estuvo en el recinto azul y oro cuando él y Rolando Schiavi eran ayudantes de campo de Martín Palermo en Godoy Cruz.

Guillermo Barros Schelotto recordó una anécdota de cuando Roberto Abbondanzieri no lo dejaba dormir la siesta los sábados porque escuchaba las clasificaciones del Turismo Carretera

“Mi último partido en La Bombonera fui al banco, en 2009. Mi último partido como titular fue en la cancha de Newell’s. Después el Chueco (Abel Álvez) no me quiere llevar, que lo saca al Negro Ibarra también. Pero yo le dije que sí, que me quería quedar e ir al banco, aunque sea para despedirme porque ya me iba al Inter (de Porto Alegre) y no pude jugar ese partido. Yo había firmado para retirarme en Boca Juniors y tenía contrato hasta diciembre de 2010. Ya iba a cumplir 40 años y para mí era algo cerrado”, recordó.

En la charla se sumó Guillermo Barros Schelotto, que video mediante contó una anécdota de la pasión de Abbondanzieri por el automovilismo: “Me acuerdo con mucho cariño cuando concentrábamos juntos que estuvimos en el hotel y recuerdo la cantidad de tardes que no me dejaba dormir porque escuchaba las clasificaciones. Me volvía loco con las carreras, no me dejaba dormir la siesta y un día le dije, ‘¡basta de esto!’ y armó un escándalo (risas)”.

El Pato agregó: “Yo escuchaba el Turismo Carretera y la clasificación y cuando yo ya era importante, el domingo al mediodía la carrera la ponía yo en la concentración”. Y admitió: “Soy hincha de Chevrolet”.

El Pato fue el arquero titular del Boca Juniors campeón mundial de 2003 que fue dirigido por Carlos Bianchi (AFP PHOTO/TOSHIFIUMI KITAMURA)

Abbondanzieri arrancó su carrera en Rosario Central y fue campeón de la Copa Conmebol en 1995, en aquella histórica final en la que el Canalla remontó un 0-4 del partido de ida y luego venció por penales. Dos años más tarde llegó a Boca Juniors y primero fue suplente de Óscar Córdoba. Cuando el colombiano se fue, el Pato heredó la titularidad y ganó la Copa Libertadores e Intercontinental de 2003.

En aquella final ante el Milan en Japón recordó el aliento del entrenador Carlos Bianchi previo a la definición por penales. “Me dice ‘tanto que esperaste, porque estuve tres años detrás de Córdoba, que estaba en todas las definiciones del mundo. Fue algo así como ‘viste tontito que iba a llegar tu momento, hoy te vas a consagrar’. Pasó eso, teníamos estudiado como siempre, pero después puede cambiar. El abrazo antes de ir al arco fue de Carlos”, recordó.

Hoy el Pato y Ariel Arnaldo Ortega mantienen vivo el espíritu del Superclásico recorriendo la Argentina en lo que se reúnen con la gente. “Lo estamos haciendo con River y Boca por todo el interior del país, yo de Boca, está el Burro (Ortega) de parte de River. La verdad que la pasamos muy bien”, concluyó.

