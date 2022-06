Lucas Beltrán se presentó a entrenar en River Plate en medio del conflicto con Colón y esperan inscribirlo para la Copa Libertadores

River activó la cláusula de repesca para contar nuevamente con Lucas Beltrán (REUTERS/Marcelo Endelli)

River Plate se mueve a contrarreloj en el mercado de pases y uno de los nombres principales es el de Lucas Beltrán. Aunque desde Colón de Santa Fe no ceden y aseguran que pondrán dentro de la lista de buena fe para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores al juvenil, el delantero optó por romper su vínculo para participar del certamen continental con la remera del millonario.

“Mandó su rescisión a Colón y se volvió”, le habían explicado a este sitio desde Núñez a inicios de esta semana. El goleador, quien se considera sin contrato en Colón de Santa Fe luego de enviar una carta documento a Agremiados, ahora realizó el siguiente movimiento, que fue presentarse esta mañana en el River Camp para ponerse bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Su último partido en el Sabalero fue el 4 de junio, en la igualdad 1 a 1 ante Atlético Tucumán en condición de visitante.

Tras el envío de telegrama de renuncia, el futbolista y River Plate esperan un guiño desde AFA y Conmebol para poder tenerlo habilitado en la llave ante Vélez, entidad que ya incorporó a Diego Godín y está a un paso de cerrar a Walter Bou. Vale recordar que en el contrato con Colón, que finalizaba en diciembre, figuraba una cláusula de repesca a partir del 1/7. Justamente esta es la fecha de discordia y en la cual se ata el Sabalero.

Aunque desde Núñez confían en que todo saldrá a su favor, en Santa Fe estudian la chance de iniciar acciones legales y buscar una indemnización.

Rodrigo Aliendro, a un paso de sumarse a River Plate (NA)

Un caso similar sería el de Rodrigo Aliendro, quien estudia la posibilidad de seguir los pasos de Lucas Beltrán para no quedar inscripto en la nómina de Colón y de este modo disputar el certamen continental con la camiseta del Millonario, club con el que tendría un acuerdo de palabra por tres temporadas. El mediocampista llegaría con el pase en su poder, ya que no renovará con el Negro. También desechó una importante oferta de Independiente. El ex Chacarita pasaría a ser una importante carta para el Muñeco ante la inminente salida de Enzo Fernández rumbo al Benfica.

Otro de los movimientos que busca cerrar cuanto antes River Plate, producto de la partida de Julián Álvarez al Manchester City tras la serie con el Fortín, es el de Miguel Borja. “Estamos cerca”, le confesaron a Infobae desde las altas esferas del club, que estaría dispuesto a abonar un monto cercano a los 6 millones de dólares para quedarse con la ficha del goleador del Junior de Barranquilla (poseen la mitad del pase y el otro 50 por ciento lo tiene Palmeiras de Brasil).

En contrapartida, la negociación por Diego Valoyes se encuentra estancada y, salvo algún cambio, la figura de Talleres de Córdoba no se pondrá la banda roja cruzada en el pecho. Desde la T piden lo que resta del pase de Federico Girotti, dinero y la llegada a préstamo de Bruno Zuculini o Agustín Palavecino.

