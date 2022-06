River Plate autorizó el regreso de los bombos y redoblantes al Monumental en el partido contra Lanús

El color y el calor lo aportarán hinchas comunes (Crédito: Nicolas Stulberg)

Y un día los bombos volverán a sonar en el Monumental. Y un día los redoblantes pondrán sonido ambiente a un estadio que quiere vibrar no sólo con lo que entrega el equipo en la cancha, sino con lo que se devuelve desde las tribunas. Después de más de tres largos años, la percusión hará su rentrée en Núñez. Y no se trata de que la dirigencia de River Plate cedió ante la presión de Los Borrachos del Tablón: la movida se centra en 40 músicos profesionales que le pondrán ritmo a las canciones que iniciarán 400 hinchas que pertenecen a todas las filiales de la zona metropolitana de la institución. Una movida que reclamaba hasta el propio Marcelo Gallardo y que ahora se hará realidad a partir de este sábado a las 20.30 cuando el Millonario enfrente a Lanús.

La noticia fue oficializada esta tarde por la institución aunque es un tema que venía trabajándose desde hace varios meses con el organismo de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad y más específicamente con su titular, Guillermo Madero, que tras la pandemia venía proponiendo armar un programa llamado Tribuna Festiva que acompañara al programa Tribuna Segura para cambiar a los barras por socios comunes poniendo música y el cotillón.

El único club que se avino a tomar la idea hasta ahora fue River que pidió un tiempo hasta poder ralear la Sívori alta de la barra residual que, aún sin hacerse visible, seguía enquistada. Además, había que vencer el temor de varios, ya que el intento anterior realizado en agosto de 2021 para que la Subcomisión del Hincha se hiciera cargo de las banderas pero sin ingresar las de Los Borrachos del Tablón detonó rápido, cuando ambas facciones de la barra, la oficial y la disidente, amenazaron a los de la Subcomisión que si eso sucedía, la iban a pasar mal.

El comunicado de River Plate

En esta oportunidad, y con la experiencia acumulada ya de mucho tiempo sin presencia concreta de Los Borrachos, la dirigencia convocó a todas las filiales, tanto del oficialismo como de la oposición para que entreguen una lista de 400 personas que tengan asignados las butacas de Tu lugar en el Monumental en la Sívori baja, que es donde se va a aplicar la novedosa idea. Esos 400, identificados por carnet, documento de identidad y peinados por los sistemas de Tribuna Segura y del Registro Nacional de las Personas, serán los encargados de rodear a los músicos y de comenzar las canciones.

¿Por qué se designaron estos hinchas? Para que no ocurriera lo que una vez se montó, cuando River puso una murga en la puerta maratón antes de la pandemia para reemplazar los bombos de la barra, pero no coincidía lo que tocaban con lo que se cantaba en la cancha. Así, la idea ahora es replicar el modelo en el que una popular comienza un tema con la percusión y todo el estadio se suma. ¿Qué garantía hay de que esos 400 no sean barras? En principio ninguno debe tener antecedentes y las filiales se comprometieron a no darle espacio a ningún violento. Se verá el sábado si el compromiso se cumple a rajatabla.

Los bombos ya fueron comprados por River y además estarán guardados todo el tiempo en el club. Sólo saldrán del lugar elegido para ir a la Sívori baja y regresar al mismo lugar, donde descansarán hasta el próximo partido de local. Así, la idea es demostrar que el fútbol argentino puede tener un espectáculo completo, con folclore incluido, sin la presencia de quienes con la violencia han arruinado el rito más hermoso del mundo. Y si todo sale bien, será cuestión de ver qué hace el resto de los clubes ante esta movida innovadora que interpela y pone en jaque la tradición de creer que sin barras, no hay fiesta total posible.

SEGUIR LEYENDO: