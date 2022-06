Dura sentencia de Armani tras la derrota de River Plate: “Hay que replantearse este partido, no podemos permitirnos un arranque así”

Las declaraciones de Franco Armani luego de la derrota de River Plate ante Colón de Santa Fe

Luego del partido que Colón le ganó a River Plate por la tercera fecha de la Liga Profesional y que se disputó en el Estadio Brigadier López en Santa Fe, fue Franco Armani el encargado de hablar y explicar las razones de la derrota ante el Sabalero. El arranque del equipo conducido por Marcelo Gallardo no es el esperado y además de esta caída suma dos empates en cero, que lo ubican entre los últimos de la tabla más allá de que recién se inicia el campeonato.

“Tuvimos opciones en el primer tiempo y también alguna en el segundo, pero no con tanta claridad. La única jugada que tuvimos fue la de Julián (Álvarez) en el primer tiempo. Después nos costó entrarle a un equipo que estaba bien parado y lo que hicieron ellos fue salir rápido de contra y lo aprovecharon”, indicó el arquero en diálogo con TNT Sports.

“Hay que seguir trabajando, y sabemos que no nos podemos permitir esto. Necesitamos sumar de a tres puntos como demanda la institución. Pero para eso hay que seguir trabajando, mentalizados en lo que queremos, porque tenemos un objetivo claro y tenemos que seguir trabajando. Hay muchas cosas que mejorar”, reconoció el golero de 35 años y que desde 2018 juega en el club de Núñez.

“Hay que descansar y replantearse el partido de hoy porque rápidamente el domingo jugamos contra Unión que es un rival complicado y ya sabemos lo difícil que se hace en cancha de ellos. Hay que recuperarse y seguir buscando el funcionamiento que queremos y buscar los tres puntos”, planteó a modo de autocrítica.

River Plate comenzó la Liga Profesional sin un funcionamiento convincente en el que no mostró la efectividad en el arco rival. En pasajes de los partidos genera situaciones, pero no logra convertir. Aunque al panorama se le suma que no logra mantener un rendimiento global a lo largo de los 90 minutos.

Más allá de la polémica del gol de Ramón “Wanchope” Ábila, que fue convalidado a instancias del VAR, el guardameta no buscó excusas y reconoció al ex delantero de Boca Juniors por su definición y le dio crédito a la tecnología en cuando a la validez del tanto que en un principio estuvo en duda por una supuesta posición adelantada. “Fue una pelota entre líneas y definió bien, tuvo frialdad para tomarse un segundo más a la hora de definir y como todos sabemos estaba habilitado. Vieron la jugada en el VAR y si la vieron ahí seguramente estaba habilitado”.

El elenco conducido por Marcelo Gallardo llegó hasta segunda fecha luego de dos empates sin goles. Más allá de la importante del torneo Liga Profesional, en la que el conjunto millonario es su vigente campeón, es un encuentro que sirve de cara a lo que se vendrá a fin de mes con los octavos de final de la Copa Libertadores. Enfrente tuvo un rival de fuste como el Sabalero a cargo de Julio César Falcioni, que también se metió entre los ocho mejores del principal torneo de clubes de Sudamérica.

Lo que viene marca que River Plate volverá a jugar en Santa Fe, en este caso ante Unión el próximo domingo a las 18.00 en el Estadio 15 de Abril.

