Wanchope Ábila y su felicidad por el triunfo ante River: “Hacerles goles a los grandes siempre es especial”

El gol del ex delantero de Boca que le dio el triunfo a Colón ante River

Colón de Santa Fe consiguió una ajustada victoria por 1 a 0 sobre River y una de las principales figuras fue Ramón Wanchope Ábila. El delantero con pasado en Boca fue el autor del único tanto del encuentro, luego de una prolongada revisión del VAR para corroborar si el cordobés estaba o no en posición legítima.

“Necesitábamos un triunfo de éstos. En el clásico habíamos hecho un gran partido y no lo habíamos podido ganar. Demostramos que somos un grupo con ganas, que se anima y que tiene intensidad de jugar 90 minutos de igual a igual contra cualquiera. Fue una alegría muy grande darle esto a nuestra gente de local”, dijo el ex Boca en diálogo con TNT Sports.

El cordobés también analizó los motivos que le permitieron quedarse con el triunfo ante el Millonario, considerado uno de los candidatos al título en el torneo doméstico. “Nos impulsó el juego que tuvimos (ante Unión). Nos dio lo que nos faltaba para creer en nuestro juego, para volver a avanzar y estar mucho en nuestro campo. Hoy lo pudimos hacer. River es uno de los mejores equipos del país, del continente y siempre se va sufrir por la calidad de los jugadores que tiene, pero estuvimos a la altura y nos quedamos con una gran partido”, subrayó.

Con relación a la polémica jugada que resolvió el marcador, el goleador remarcó lo que vivió en el momento de la revisión del VAR. “Yo no sufro ya, los que sufren son los espectadores. Yo me enfoco en terminar la jugada y después Dios dirá si estaba habilitado o no. Me anularon uno, pero el segundo no. Sigo como siempre: hay muchas veces que me han anulado goles, pero no cambio mi manera de jugar”, remarcó.

Las declaraciones de Wanchope Ábila luego de la derrota de River Plate ante Colón de Santa Fe

“Fue un partido muy difícil por el rival, pero es una satisfacción grande haber marcado el gol del partido”, insistió el ex Boca en los micrófonos de ESPN y se animó a describir la acción que derivó en el triunfo: “Hacerles goles a los grandes siempre es especial. Eso te marca como jugador, te da repercusión y te da confianza para lo que viene”.

Colón visitará este domingo al alicaído Lanús a las 15.30, mientras que River volverá a presentarse en Santa Fe, esta vez para medir sus fuerzas ante Unión.

*El testimonio del cordobés luego de la victoria ante River Plate

