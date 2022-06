Oscar Ruggeri y Fernando Niembro recordaron los chistes subidos de tono de El Equipo de Primera: “¿Te acordás? Cómo te ponías colorado”

El ex futbolista y el periodista recordaron su paso por el programa conducido por Marcelo Tinelli

Oscar Ruggeri protagonizó un nuevo show junto a Fernando Niembro durante el programa F90 de ESPN. El ex defensor de la selección argentina exteriorizó su felicidad al conversar un rato con el experimentado periodista y junto recordaron la época en la que fueron parte de El Equipo de Primera en los años 90. En su momento, los chistes, muchas veces subidos de tono, fueron un clásico en el pase al aire con VideoMatch y el Cabezón aprovechó la ocasión para rememorar dicha época.

“¿Te acordás de los pases Fernando? ¿Te acordás con Tinelli? Cómo te ponías colorado”, recordó Ruggeri con una sonrisa en el rostro. Niembro, con una risa cómplice, hizo memoria: “Oscar es hoy una gran figura de la televisión, lo fue del fútbol, pero en un momento determinado era la figura de la televisión argentina. A ver, no existen más esos ratings. Tinelli en el final en Telefe terminaba con 25, 26, 27 puntos. Y nosotros a las 12 y monedas de la noche llegábamos a ese rating gracias a Oscar”.

Como panelistas de aquel programa aparecieron grandes figuras del fútbol argentino, como por ejemplo, Diego Armando Maradona. “Pero pará, si teníamos una mesa bárbara Fernando...”, explicó el ex futbolista a lo que Fernando contestó que los buenos números que tenía el show “no eran precisamente por la mesa”, sino por los chistes que contaban antes del pase de Marcelo Tinelli y VideoMatch.

Una de las emisiones con Ruggeri, Bilardo, Niembro, Pizzi y Veira (Foto: Captura)

A continuación, el Cabezón recordó uno de los tantos cuentos que contó al aire. “El del abuelo... ¿te acordás el del abuelo? Ahí picaste, te fuiste y me dejaste solo. No sabés lo que fue el del abuelo, ahí nos echaron a todos. Se terminó el cuento, todo. Fue el último chiste”, explicó generando la risa de sus compañeros. Niembro, cómplice de la situación, contó uno de los problemas que tuvo por pasarse de la línea: “Con ese último chiste me llamó una personalidad de Torneos y me dijo ‘vos sos el responsable, vos sos el culpable’. Venía contando cuentos y chistes durante dos meses y el rating era altísimo”.

Aprovechando el tema que presentó el periodista, a Ruggeri se le vino a la cabeza un chiste relacionado. “Tengo un chiste de los obispos y ahí sí que me tienen que echar mañana...”, lanzó. Fernando buscó incitar al ex defensor como en las viejas épocas: “¿Te animarías a contarlo al mediodía? ¿No? Entonces va a haber que hacer un programa a las 12 de la noche...”.

Para cerrar, Niembro hizo una reflexión final. “El que más estimulaba el chiste era Tinelli, él era el que te preguntaba y te pedía el cierre. Muchos de la mesa también te empujaban para que los cuentes. Cuando los contabas todos se enrojecían, se ponían las manos en la cara, pero no eras el único culpable. El más divertido era Burruchaga, lo que sufría para poder contar un cuento. Pero el gran desparpajo llegó con Ruggeri que contó cosas que creo que nunca se dijeron en la televisión. Nunca”, concluyó sobre el segmento.

