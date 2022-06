El consejo de Ruggeri a Alario: qué debe hacer para que Scaloni lo lleve al Mundial

El consejo de Ruggeri a Alario para que pueda luchar por un lugar en la lista de Scaloni

Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial de Qatar 2022 y con la confirmación de que las listas podrán incluir un total de 26 jugadores, hay varios que mantienen el sueño de poder tener una chance y sumarse. Uno de los que formó parte del proceso de Lionel Scaloni es Lucas Alario, quien llegó a jugar y marcar goles, pero luego la falta de continuidad en su equipo, el Bayer 04 Leverkusen y sus lesiones, marginaron al ex delantero de River Plate y Colón.

El Pipa fue convocado por Scaloni luego de la Copa América de 2019 y formó parte de una gira por Europa en la que convirtió uno de los tantos del empate 2-2 ante Alemania y uno contra Ecuador, en la goleada 6-1. Más tarde estuvo en el inicio de las Eliminatorias en octubre de 2020 y para los dos primeros encuentros de la clasificación sudamericana y la Copa América de 2021 en Brasil, aunque su lesión en el muslo lo dejó afuera.

La titularidad indiscutible de Lautaro Martínez, el regreso de Ángel Di María, el lugar que se ganó Julián Álvarez, la consolidación de Ángel y Joaquín Correa como alternativas, y la chance que supo aprovechar Nicolás González, junto a la falta de continuidad en su equipo, le restaron chances al atacante de 29 años.

Ahora Alario quiere volver a luchar por una oportunidad. “Sé que la remo de atrás y me estoy preparando para una nueva pretemporada y todo lo que dependa de mí lo voy a hacer. Después ya lo que no dependa de mí, ya no puedo hacer nada”, reconoció en diálogo con ESPN F90.

Alario celebra su gol ante Alemania en octubre de 2019. Sueña con volver (Photo by Ina FASSBENDER / AFP)

Para poder cumplir ese anhelo, el campeón mundial en México 1986, Oscar Ruggeri y actual panelista del programa, lo aconsejó. “Tiene que declarar que está loco por jugar el Mundial, desde acá hasta el último día, cuando ya digan ‘no voy’. Por la persona y jugador que es, yo me iría a hablar con Scaloni y le preguntaría, ‘¿qué necesito para poder pelear una posibilidad?’ Aparte es accesible Scaloni”, afirmó el Cabezón.

“Hacelo, porque termina el Mundial en diciembre y después hay que esperar cuatro años más para jugar un Mundial. Hoy estás dentro de una lista de jugadores que tiene el técnico. Se tiene que sentar con el técnico y le tiene que preguntar: ‘¿qué posibilidades tengo de ir al Mundial? Voy a Alemania, ¿qué tengo que hacer? Tenés que hacer goles, tenés que jugar todos los partidos, tenés que hacer tal cosa o te tengo ahí en el radar, estás peleándote con este jugador’. Porque así no se va con una idea y tiene que esperar nomás que lo llamen. Te lo digo de corazón y ojalá te toque porque no hay otra cosa más linda que ser parte”, agregó el ex defensor, que también fue subcampeón mundial en Italia 1990 y capitán de los equipos que lograron las Copas América en 1991 y 1993.

Lucas tomó las palabras del ex zaguero y reconoció sobre Scaloni que “él fue quien me dio muchas posibilidades”. Respecto de la posibilidad de jugar un Mundial, describió que “como jugador, vivir esa experiencia debe ser increíble”.

Alario deberá primero sumar la mayor cantidad de minutos en el elenco alemán y luego ganar continuidad. El Mundial de Qatar comenzará el 21 de noviembre, pero con la debida antelación los planteles estarán confirmados. Entre esos 26, el Pipa se ilusiona con poder estar. Lo que resta en estos cinco meses serán claves para el atacante.

SEGUIR LEYENDO