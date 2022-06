Las dos nuevas opciones que River Plate tiene en el radar mientras espera por la decisión de Luis Suárez

Foto de archivo del DT de River Plate, Marcelo Gallardo. Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina. 25 de mayo de 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

River Plate tiene una máxima prioridad en esta ventana de transferencias y es encontrar al reemplazante de Julián Álvarez, quien se encuentra disputando sus últimos partidos en la institución antes de emigrar rumbo al Manchester City. Salvo un inesperado giro de último momento, la Araña disputará hasta los octavos de final de la Copa Libertadores y luego se marchará para ponerse bajo las órdenes de Pep Guardiola.

Hasta el momento la búsqueda no está siendo sencilla para Enzo Francescoli y compañía. El sueño es Luis Suárez, un delantero de calidad mundial y que significaría romper por completo el mercado de pases. “Yo hablé con él, sí. Lo conozco. Tengo una buena relación. Hay un respeto hacia el futbolista, hacia la persona. Simplemente me comuniqué para ver qué iba a ser de su vida y si tendría ganas de venir al futbol argentino, a una institución como al nuestra que le puede brindar un montón de razones, y tener competencia, para que él pueda llegar bien a su deseado Mundial. Pero eso es lo que nosotros podemos hablar, lo poco que puedo comunicar. Después yo sé que es un nombre importante en el fútbol mundial que despierta y genera todo lo que ha movilizado en estos días. Pero hay que tener un poquito más de paciencia, porque si dependiera de nosotros sería mucho más fácil per no es así”, reconoció públicamente el Muñeco.

El Millonario hizo su movimiento, pero ahora deberá esperar cómo avanza su situación. La realidad es que la prioridad para el Pistolero es la de continuar en Europa, pero hasta el momento no se cristalizó ninguna oferta que lo seduzca. Se lo vinculó con equipos como Aston Villa, Sevilla, Atalanta y Fiorentina y en las últimas horas, desde Italia, advirtieron de que el uruguayo se ofreció en Juventus, club en el que estuvo cerca de fichar en 2020.

Los próximos días también serán clave para lo que pueda suceder con Miguel Borja, quien se encuentra disputando la recta final del torneo colombiano con Junior. Una vez finalizada su participación, en Núñez estudian acercar una propuesta formal por el hombre de la selección de su país. Los de Barranquilla pretenden un monto cercano a los 5 millones de dólares por la mitad de su pase para sentarse a negociar. Otro punto importante también serán las pretensiones económicas del punta.

Aunque no es centrodelantero, por el futbolista que River Plate se encuentra en negociación es por Diego Valoyes, una de las principales figuras de Talleres de Córdoba. Salvo que la T ceda en sus pretensiones, todo hace indicar que las tratativas no llegarán a buen puerto, ya que pretenden dinero, un mayor porcentaje de Federico Girtotti (los de Núñez conservan el 45 por ciento -5 es del jugador-) y el préstamo de uno o dos futbolistas (que no sean juveniles).

Ante este escenario planteado, el Millonario sumó dos alternativas a su búsqueda para sustituir a Julián Álvarez: Matías Areza y Nahuel Bustos. Ante el descenso del Granada de España, el grupo que representa al joven uruguayo de 19 años (el mismo de Nicolás De La Cruz) busca alternativas y Núñez aparece como un lugar viable. Las pretensiones de los españoles serán vitales en esta historia, ya que pagaron aproximadamente 5 millones de euros por su ficha hace solamente 6 meses.

El ex Talleres de Córdoba, en cambio, es un viejo anhelo del Muñeco, quien lo tiene en la mira desde hace varios mercados de pases. El atacante es una de las principales figuras del Girona, equipo que se encuentra a tiro del ascenso de la Primera División en España. Si logra subir de categoría será prácticamente imposible su desembarco.

El que sí será refuerzo es Lucas Beltrán, pero el gran interrogante es cuándo. “Los directivos están en conversación para ver si pueden llegar a buen puerto lo antes posible”, expresó el Muñeco. Colón por ahora sigue firme en su postura de contar con el delantero hasta el 30 de junio y que dispute el partido de ida de la Copa Libertadores, desde el Millonario intentan ampliar el porcentaje de una futura venta en concepto de vidriera para que el Sabalero no lo anote en la nómina del torneo internacional. Esta semana podría definirse la situación.

Al que hay que tachar de la lista de manera definitiva es a Lucas Alario. El hombre del Bayer Leverkusen reconoció el llamado de Enzo Francescoli, pero dejó en claro que su deseo es continuar su carrera en el Viejo Continente. “Me llamaron de River para que vuelva, hablé con Enzo Francescoli. Una charla normal que tuvimos. El fin de semana fui al Monumental y estuvimos hablando. Me preguntaron si quería volver, nada más. Dependiendo de lo que yo les dijera iban a actuar, pero les dije que quiero seguir jugando en Europa”, manifestó. También fueron ofrecidos nombres como los de Adolfo Gaich y Guido Carrillo, pero hasta el momento no tuvieron consenso.

La dirigencia de River Plate, desde hace un tiempo, se encuentra expectante de los momentos que viven sus ex futbolistas. Dos que están en la mira son Matías Kranevitter y Roberto Pereyra. Si bien son del agrado del Muñeco, todo dependerá de que los futbolistas puedan destrabar sus salidas de Rayados de Monterrey y Udinese, respectivamente. El volante central tiene contrato con los mexicanos hasta diciembre de 2023, mientras que el Tucu tiene un vínculo firmado con los italianos hasta junio del año que viene. En Núñez creen que el mercado de diciembre podría ser un escenario más propicio.

“Hoy no cerramos ninguna posibilidad. Es muy difícil hacer nombres propios de jugadores que puedan llegar o no. Hay cuestiones que tienen que ver con negociaciones y nunca son fáciles”, soltó el entrenador en conferencia de prensa, confirmando esta información.

Aunque la prioridad está en incorporar jugadores a su plantel, en River Plate también se encuentran en estado de alerta ante una importante oferta desde Europa por alguna de sus principales figuras. Uno de los casos más rutilantes es el de Enzo Fernández, uno de los principales baluartes del Muñeco en lo que va del año. El volante es seguido de cerca por varios de los principales clubes del mundo y se aguarda por algún movimiento de Benfica, quien acaba de vender al uruguayo Darwin Núñez al Liverpool por más de 75 millones de euros. Con ese dinero podrían afrontar la cláusula de rescisión del argentino, que ronda los 20 millones de la moneda europea.

Nicolás De La Cruz es otro de los nombres que tiene varios pretendientes. El uruguayo cuenta con una promesa de venta, pero aclaró públicamente que no desea irse en condición de libre, por lo que se encuentra negociando su extensión del contrato, ya que expira a fin de año.

Posiblemente se venda a Nicolás De la Cruz en este período de pases a Europa. Eso va a generar muy buenos ingresos”, advirtió a inicios de junio José Luis Palma, presidente de Liverpool de Uruguay, club que posee el 70 por ciento de la ficha del charrúa.

