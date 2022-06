Diego Maradona Jr. llegó a Argentina a 18 meses de la muerte de su padre: “En Nápoles lo quieren más que acá, allá le perdonaron todo”

No bien arribó a Argentina, Diego Maradona Jr. se encaminó a una cancha. Como indica el mandato familiar, se hizo presente en el estadio Juan Carmelo Zerillo para ver en vivo el encuentro entre Gimnasia La Plata (último equipo que dirigió su papá) y Patronato. Fue agasajado con una camiseta y alentó al Lobo, pese a ser confeso hincha de River Plate. Invitado a los estudios de ESPN, el mayor de los hijos del Diez habló de su visita, su padre y otras cuestiones.

“Por la primera cosa que vine acá es para darle un beso a mi papá, porque no me pude despedir cuando se fue. Yo estaba internado por COVID, así que esa es la primera cosa que vine a hacer”, aclaró Diego Jr.

En las pantallas del canal compartieron una imagen suya junto a José Mourinho, de la que mencionó: “Es de hace dos o tres meses, cuando la Roma vino a jugar contra Napoli. A Mou lo quiero mucho porque él quería a Diego, no a Maradona. Eran amigos de verdad. Por eso le tengo un amor y un cariño muy grande”. Y profundizando sus sentimientos por su papá, opinó dónde es más querido: “En Nápoles lo quieren más porque le perdonaron todo, acá no”.

Diego Jr. visitó el Bosque platense en la victoria ante Patronato

En el programa también hubo tiempo para debatir otras cuestiones, como el presente de la selección italiana, que se quedó afuera de la Copa del Mundo. “No sé si estoy tan de acuerdo en que no se merecía quedar afuera del Mundial. En Italia hace años que no se trabaja sobre un grupo de jugadores jóvenes. Seguimos trabajando con el mismo grupo y cambiando 3 ó 4 jugadores, pero la base es la misma”, aseveró. Y ahondó: “Muchas veces esta base demostró que no podía competir a un nivel más alto, por eso pasa lo que pasó. En el Mundial 98 jugaba Del Piero o Baggio. En Alemania era Totti o Del Piero, hoy no tenemos ni pensamos en tener un jugador como ellos, aunque el nviel bajó en todo el mundo. Hay jugadores que no nacerán más. Italia era una selección que no podía pelear”.

Al mismo tiempo, argumentó por qué llegó a coronarse en la última Eurocopa: “Ganó tres partidos por penales (NdeR: fueron dos tandas de penales y una en tiempo suplementario) y a Austria, un equipo chico en Europa, le ganamos en la última jugada. No le sobró nada. En la semifinal, España podría haber ganado 3 a 0. Es suerte también. Lo ganamos bien, porque Italia es un equipo difícil, no le podés ganar fácil. Tiene historia futbolística y eso jugó mucho a favor en la Eurocopa”.

EL SUEÑO DE VER A LUIS SUÁREZ EN RIVER

“Estoy de acuerdo con lo que dice Gallardo, River es el equipo que más lo puede preparar para el Mundial. Estoy hablando como hincha. Si te hablo más con la cabeza, es difícil”, expresó Diego Jr. Y confió: “Estás hablando de uno de los equipos más importantes de Sudamérica, no viene a un equipo de la B, viene a un equipo importante que pelea cosas importantes. Para mí es mejor jugar con River que con Zaragoza o un equipo medio de la Liga de España”.

