Dibu Martínez lloró en Mar del Plata tras ser reconocido por su ciudad y explicó el detrás de escena de los penales ante Colombia

La emoción del Dibu Martínez tras ser homenajeado en Mar del Plata

Emiliano Martínez, en poco tiempo, se convirtió en un baluarte para la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni. Mientras se encuentra en en país recuperándose de una lesión para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar, el Dibu fue declarado “Deportista Insigne” de Mar del Plata por el Consejo Deliberante.

El evento se hizo con la presencia de varios jóvenes jugadores de fútbol infantil de clubes de la zona como Urquiza, Talleres y San Isidro, donde el portero dio sus primeros pasos antes de recalar en Independiente.

“Le agradezco a mi familia por estar acá. Me fui de muy chico, a mí me gustaba usar la del Pato (Fillol) o la de otro arquero como un ejemplo. Y hoy en día ver la camiseta de los chicos de San Isidro, Talleres y Urquiza me hacen recordar muchos años atrás. Es un orgullo para mí”, explicó el hombre del Aston Villa en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas

Durante su discurso, el ex Arsenal no pudo contener la emoción al referirse al cartel que portaba un niño en el que decía que era arquero como él. “Allá vi un arquerito que dice que quiere ser como yo, que venga...”, expresó el 1, antes de soltar alguna lágrima.

Dibu Martínez contó el detrás de escena de los penales ante Colombia

“Solo decirles que si realmente quieren, pueden llegar a donde quieran. Yo vengo de barrio...me emociono. Sigan sus sueños, sigan creciendo que vamos a llevar lejos a Mar del Plata, siempre”, concluyó, con una voz entrecortada. Martínez lleva 16 partidos oficiales con la camiseta albiceleste (10 por Eliminatorias y 6 por Copa América) y fue vital para proclamarse campeón en territorio brasileño. Además mantuvo la valla invicta en 11 oportunidades.

Durante el evento, el futbolista también fue consultado por los entretelones de su accionar durante la tanda de penales contra Colombia y su cruce con el defensor del Everton: “Me acuerdo que Yerri Mina me golpea en Colombia y tuve que salir del partido, en mi segundo partido con la Selección. Era algo que tenía en mente. En el partido anterior, con Uruguay, le había metido un gol a Muslera, le había bailado. Conozco a Muslera y no me había gustado lo que hizo. Cuando atajé el penal vino ese recuerdo y vino ese festejo”, soltó, despertando la risa de todos los presentes.

Vale destacar que la distinción de Deportista Insigne otorgada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón ya la obtuvieron deportistas como Ayelén Tarabini (gimnasia artística), Juan Esnaider (fútbol), Martín Passeri (surf), Siru Acosta (boxeo), Leo Gutiérrez (básquet), Lele Usuna (surf) y Fabián Cubero (fútbol).

