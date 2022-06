Tras el triunfo de Boca ante Ferro, Battaglia habló de las sanciones a Rojo y Benedetto: “Ellos saben cuáles son las reglas”

"Ya lo hablé con ellos", dijo el DT, que el domingo también había sancionado a Campuzano (Fotobaires)

Boca Juniors sigue de racha: pese a que sufrió, el campeón de la Copa de la Liga le ganó 1-0 a Ferro y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, donde busca repetir el título. Los problemas los arrastra fuera del campo de juego: Sebastián Battaglia borró para este pleito a Marcos Rojo y a Darío Benedetto por ausentarse de la práctica del último domingo. Además, sigue de cerca la situación judicial de Sebastián Villa: la fiscal que sigue la causa en la que está acusado de abuso sexual con acceso carnal pidió su detención.

“El primer tiempo nos costó, tuvimos alguna situación, nos costó porque hay un rival que juega, te hace las cosas difíciles”, explicó por qué recién pudo quebrar el cotejo en el último cuarto de hora. “En el segundo tiempo hicimos mejor las cosas y pudimos ganar”, analizó.

Pero rápidamente llegaron las preguntas sobre los marginados. Vale recordar que el domingo había sucedido una sanción similar: Jorman Campuzano no fue seleccionado para enfrentar a Arsenal por llegar tarde a la pretemporada. “Ya lo hablé con ellos, están tranquilos, saben cómo me manejo y cuál es la situación, no hay mucho más para decir, saben cuáles son las reglas”.

“Ellos son importantes y sabemos lo que significan, pero hay reglas por cumplir, lo saben todos. No hay más para decir, solo pensar en lo que viene, en el próximo partido y trabajar”, buscó ponerle punto final a la polémica. ¿Estarán citados para el partido del domingo ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la Liga Profesional? “Seguramente”, sentenció.

El gol de Boca ante Ferro por la Copa Argentina

OTRAS FRASES DE BATTAGLIA

La lupa sobre el partido

“Cuando uno se cierra tanto y trata de buscar opciones necesita movimiento más rápido de pelota. En el primer tiempo nos costó. Pero nos vamos con al pase a la siguiente fase, es Boca, hay que ser protagonistas. Me voy conforme con el segundo tiempo, nos metimos más en el partido e hicimos lo importante, que es ganar”.

La lesión de Salvio que le cambió los planes

“Teníamos pensado a Toto de titular y sintió esa pequeña molestia, esperemos que no lo deje mucho tiempo afuera de la cancha. Por eso jugamos con Zeballos, que es una de las alternativas”.

El recambio que funcionó a pesar de las bajas

“Cada uno que entra sabe su función y su trabajo, y eso hace las cosas más fáciles”.

El respaldo del público en La Rioja

“Se los dije a los muchachos, es increíble lo que vivimos en la llegada, en la cancha, el hotel, fue impresionante el recibimiento, los hinchas pudieron disfrutar de ver a Boca en su ciudad”.

La situación judicial de Villa

“En lo futbolístico es un jugador importante para nosotros, pudo marcar un gol”.

La actuación de Agustín Rossi

“Es lo que tiene que hacer, es su trabajo y lo hace muy bien”.

