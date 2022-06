Alina Moine criticó a Beccacece por su pelea con Gallardo: “Nadie se merece una frase despectiva”

La Periodista Defendió Al Entrenador De River En La Emisión Del Programa

La Liga Profesional de Fútbol arrancó con una emocionante jornada en la que destacó un entredicho entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece durante el enfrentamiento que protagonizaron Defensa y Justicia y River Plate en Florencio Varela. El entrenador del Halcón evitó que se ponga en juego un lateral y la tensión que mantenía el 0-0 en el marcador estalló en los bancos de suplentes: primero se cruzaron dentro de la cancha y más tarde el capítulo continuó en los pasillos del estadio Norberto Tomaghello.

Las opiniones respecto a ese episodio explotaron en los distintos medios de comunicación y no faltó la postura de Alina Moine —quien desde hace meses estaría en una relación sentimental con el director técnico del Millonario–, quien tuvo una interesante reflexión sobre la frase “quién sos” que Becca le dirigió al Muñeco. “Para mí no se la merece en nadie. El ‘quién sos’ que puede sonar despectivo y hasta creo que se lo dice para incidir en que ya lo había echado el árbitro. Cualquier técnico en el banco cuando ve una jugada de expulsión y el árbitro no la cobra, automáticamente lo agarran al cuarto y le dicen. Esto fue lo mismo. ‘Está loco, no me deja sacar el lateral’. El partido estaba 0-0, ninguno de los técnicos estaba contento con lo que estaba sucediendo y los dos estaban buscando el gol”, argumentó en ESPN.

Y agregó al respecto sobre el cruce que marcó a la fecha 1 del campeonato doméstico: “Se entiende lo que hizo Gallardo en ese momento. Lo que hizo Beccacece está mal, por eso el árbitro lo expulsa. Igual creo que nadie se merece una frase despectiva y no me importa si es Marcelo Gallardo o si es un técnico que está dando sus primeros pasos en la categoría H del fútbol argentino. Cuando algo suena despectivo, no me gusta para nadie. No me gustó esa actitud despectiva. Y el discurso de que porque es Gallardo no y porque es otro sí”.

El DT de Defensa y Justicia fue a buscar al entrenador de River cuando se dirigía al micro

Luego de algunas interrupciones por parte de los distintos emisarios que tiene el programa, Alina volvió a la carga para dejar clara su postura. “A mí lo que no me gusta es que se tome en que si es Gallardo no. No, no. Son todas personas capacitadas para estar en el puesto que están. Que alguien te mencione de una forma que te pueda sonar despectiva, no vale para ningún colega. No importa si es Gallardo o uno que recién empieza. Esa es la diferencia”.

Vale destacar que, después de la conferencia de prensa en Florencio Varela, el Muñeco se encontró con que Beccacece lo estaba esperando en el pasillo interno que conduce hacia la salida de los visitantes. Algunos testigos aseguraron que el enfrentamiento se dio entre los protagonistas y que incluso “volaron varias trompadas” que de inmediato fueron interrumpidas por personal de seguridad.

Varios minutos más tarde, el mismo técnico del Halcón se encargó en calmar la situación y desmintió lo sucedido ante los micrófonos y dijo que solo fueron situaciones del juego: “Lo importante es que se hable del espectáculo. Si yo hice algo que no debía, ya fui expulsado. Pero ya está, no pasó nada”.

