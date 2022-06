El llamativo diálogo de Marcelo Gallardo con la platea de Defensa y Justicia antes de la pelea con Beccacece

El Muñeco fue muy valorado por los hinchas locales cuando se sentó en el banco de los relevos

No fue una jornada más para Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece luego de su áspero cruce sobre el final del partido que disputaron River Plate y Defensa y Justicia en Florencio Varela. Las principales portadas deportivas, radios y programas televisivos hicieron foco en el incidente entre los dos entrenadores que por poco no pasó a mayores.

Sin embargo, este lunes también se conoció un video con un llamativo diálogo entre Marcelo Gallardo y algunos plateístas de Defensa y Justicia. Las imágenes que fueron captadas antes de la pelea del Muñeco con Becca se volvieron virales. La gran mayoría de los usuarios destacaron el respeto que le tienen los hinchas de otros clubes al DT de River Plate.

“¿Muñe, sabés porque te respetamos? Porque vas a ser el técnico de la Selección más adelante”, fue uno de los mensajes que le gritó un plateísta a Marcelo Gallardo cuando se ubicó en la zona de los bancos de suplentes del Estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Florencio Varela. “Marce es el mejor, el número 1″, sumó una señora. El entrenador de 46 años, quien este lunes cumplió ocho años al frente de River Plate, les devolvió el gesto con pulgar hacia arriba y una sonrisa.

El escandaloso cruce entre Gallardo y Beccacece se originó tas un insólito accionar del técnico de Defensa y Justicia, quien impidió que River Plate sacara un lateral para que se hiciera el cambio que tenía previsto. Por supuesto, Facundo Tello lo expulsó automáticamente y ahí se originó un intercambio verbal entre los entrenadores.

“¡¿Qué hace, está loco?!”, fue la pregunta que le hizo el Muñeco al cuarto árbitro, quien también estaba atónito por lo estaba sucediendo. Lejos de quedarse con eso, Gallardo lo miró a Beccacece y le recriminó por su accionar al ingresar al campo de juego para evitar un lateral. Como era de esperarse, el técnico del Halcón no se quedó callado y le contestó a la distancia: “¡Quién sos, a quién te comiste boludo?!”. El cruce de declaraciones siguió hasta que Beccacece se metió en el túnel camino al vestuario.

Luego, en la conferencia de prensa, Marcelo Gallardo explicó qué fue lo que ocurrió, aunque intentó bajarle el tono y minimizar lo ocurrido: “No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Sólo se lo hice saber y después no pasó más nada”.

Lo mismo ocurrió con Beccacece, quien en la rueda de prensa manifestó: “Ya está, lo importante es que se hable del espectáculo que fue lindo. Lo otro, si yo hice algo que no corresponde, fui expulsado. Ya está, me pareció que no tenía que intervenir en la acción (por Gallardo), hay un árbitro. No, yo no espero nada, ¿por qué voy a esperar? Ya está, son situaciones de juego. No pasa nada. Lo importante, insisto, es que se hable del juego. La última vez que jugamos con River se jugaron 65 minutos de tiempos reales. Hoy no lo tengo todavía a ese dato, pero habrá sido intenso. Cuando un promedio se juega 48 ó 50 en el fútbol argentino. Hablemos del juego, lo otro no pasa nada, son cosas que a lo largo de la historia del fútbol siempre han pasado, esas discusiones de campo y nada más”.

Sin embargo, cuando salió de la sala de prensa, Beccacece esperó a Gallardo en el pasillo interno que conduce hacia la salida de los visitantes y según el aporte de algunos testigos, hubo un enfrentamiento entre los protagonistas y que incluso “volaron varias trompadas” que de inmediato fueron interrumpidas por personal de seguridad.

SEGUIR LEYENDO: