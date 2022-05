Jorge Ameal rompió el silencio: el proyecto de Riquelme, la remodelación de la Bombonera, Macri y Pergolini

Jorge Ameal habla de Riquelme y Boca Juniors

Exultante por el último título de Copa de la Liga y la clasificación del equipo de Sebastián Battaglia a los octavos de final de la Libertadores, Jorge Amor Ameal rompió el silencio y pasó por el estudio de TyC Sports, donde se refirió al presente institucional, su relación con Juan Román Riquelme, el futuro de la Bombonera, la oposición liderada por Mauricio Macri y el ex vicepresidente Mario Pergolini.

“Román es una excelente persona, trabaja todo el día en Ezeiza. Piensa y siente el fútbol. Como todas las grandes personas, tiene gente que lo quiere y gente que no. Hay que preguntarle a la gente de Boca sobre Román. Es el último ídolo, esa es la realidad. Va a estar acá trabajando en Boca por muchos años, se prepara para estar en Boca”, fue lo primero que mencionó el presidente xeneize sobre su vice segundo.

Y amplió: “Ayer estuvimos hablando por mensaje con Román, estamos muy felices. La relación es excelente. Su trabajo y el de su equipo, muchas veces criticado porque ‘el Consejo esto y lo otro’, da resultados. No alcanza con cuatro años, este es un proyecto a 10 ó 20 años, hay mucho para hacer. Encontramos un club muy complicado”.

Ameal dijo que mantiene una "excelente relación" con Riquelme

En cuanto a la remodelación del estadio Alberto J. Armando, Ameal sostuvo el proyecto Bombonera 360 y descartó el Esloveno: “Queremos contar con una capacidad para 80 mil personas y tenemos 240 mil socios, no es algo menor. Es un proyecto difícil, no es fácil, pero no imposible. Boca está acostumbrado a los imposibles. Desde la pandemia hubo gente que especula con los valores y nosotros tenemos que tener una economía sólida para resolver ese problema. Se negocia con los vecinos y al mismo tiempo se busca una ingeniería económica para no afectar al club con la obra”.

Respecto a la chance de cambiar el nombre de la cancha a cambio de un contrato millonario como hizo River, aclaró: “Lo del naming no lo tenemos presente. Me parece bien que River lo haya hecho, abrió el camino. Estamos trabajando con instituciones bancarias; estamos cerca, no lejos. Los triunfos ayudan a estas cosas. También trabajamos en la sponsorización”. Y cerró: “Lo del Proyecto Esloveno no tiene sentido, parte de las dos manzanas las tenés que comprar. Hay vecinos, hay que hacer una calle peatonal para que circule una ambulancia y armar un lugar para actividades culturales debajo de la Bombonra. Y que no abra solamente cada 15 días”.

MAURICIO MACRI

“¿Dijo que nosotros le hacemos daño a Boca? Creí que era al revés. Él tiene que estar agradecido con Boca. La gente lo votó a nivel país por Boca, que ganó todo porque al equipo lo manejaba Bianchi. Eligió mal el equipo y así nos fue a todos... ¿Si le interesa recuperar Boca? Eso es problema de ellos”

“La crítica desmedida contra Boca debe venir de sectores que añoran estar en el club y tienen poder en los medios. Pero no pueden manejar a la gente. Nosotros tenemos un proyecto, un plan. Lo marcamos y transitamos. La oposición debería decir qué plan tiene. Y si lo tuvieron, ¿por qué no lo hizo?”

MARIO PERGOLINI

“Soy amigo. Antes de que renunciara hablé con él y le ofrecí alternativas, que pida licencia y todo. Creo que está muy arrepentido de haber renunciado. Él es hincha de Boca, ahora tiene que ir a la cancha a alentar a Boca como lo está haciendo, eso le hace bien. Si juega para la oposición es una decisión de él, pero no creo”

SEBASTIÁN BATTAGLA

“Es un hijo del club, no hay dudas. Creo en los procesos largos, los cortos terminan complicando la vida y no sirven. Sebastián es un tipo bárbaro, un ser excepcional, él y todo su cuerpo técnico. Los jugadores lo aprecian como tal. Fui al vestuario ayer y había un clima que se transportó a la cancha. Alegría, sentimiento. Hay un grupo excelente que permite que pasen cosas como las de ayer y del domingo pasado”

SEBASTIÁN VILLA

“Queremos que la Justicia determine cuál es la realidad y actuaremos en consecuencia. A derecho de lo que pueda pasar hoy, no hay nada. Cuando esto termine, haremos lo que tenemos que hacer. Somos el único club que tiene una vicepresidenta mujer. No está inquieta, una cosa son los medios y el escenario, otra cosa es ella. A nadie le gusta aparecer en los medios por estos temas”

AGUSTÍN ALMENDRA

“Es un gran jugador, uno de los mejores. Creo que se equivocó, le faltó el respeto al técnico. Esperemos que el tiempo cure las heridas. Nosotros respaldamos a nuestro técnico, de eso no hay dudas. Analizaremos en profundidad cuál es el camino a seguir”

LA RELACIÓN CON LA CONMEBOL

“Tenemos relaciones institucionales. Yo estoy totalmente en contra del VAR, cno el que tuvimos una mala experiencia. ¿Si nos despojó de la Copa anterior? Me parece... Pero ya pasó. No le hicimos comentarios a la Conmebol por ese tema. Pretendemos que sean justos, no queremos ventajas”

NOTICIA EN DESARROLLIO...

SEGUIR LEYENDO: