Las críticas de los “anti Boca”, el “cuidado interno” y el “balance positivo” del semestre: 5 frases de Battaglia tras la clasificación en la Libertdores

Boca Juniors le ganó a Deportivo Cali y avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores como puntero. El único gol del partido disputado en la Bombonera lo hizo Alan Varela, que pasó a la historia por haber convertido el tanto 8.000 de la institución. Además, el nacido en Isidro Casanova hace 20 años, celebró su primer gol en primera división.

“Después de este partido, con los objetivos cumplidos, uno se siente reconfortado. Trabajamos para terminar de esta manera. El título del domingo y hoy que nos clasificamos primeros. Los pensamos de esta manera, tuvimos que trabajar mucho, con altibajos, pero siempre convencidos de parte mía y de los jugadores que, como siempre les digo, sabemos lo que somos como grupo y equipo y los objetivos que tenemos. Solo felicitarlos a ellos por haberlos cumplido”, fue la primera reflexión de Sebastián Battaglia.

En la conferencia de prensa, el entrenador de Boca Juniors evitó entrar en polémicas por las críticas que había acumulado el equipo semanas atrás. “No miré nada, no sé quién es anti Boca ni quién está a favor. Sé que hay muchas críticas, pero no tengo nada que decirles. Trabajamos para cumplir los objetivos, los cumplimos y hay que seguir, no no tengo nada que decir”.

Y agregó: “Sabíamos que quizas teníamos que mejorar, cambiar ciertas cosas, pero estamos en un proceso de armado de grupo y equipo. Ese proceso lleva su tiempo, por suerte, pudimos repetir resultados y funcionamientos, recuperar jugadores que teníamos suspendidos y lesionados, con varios problemas durante todo el torneo y la Copa. Hoy estamos muy contentos de haber logrado los objetivos, pero como dije antes no tengo nada que decir sobre las críticas. Sabemos que hay que hablar de Boca y estamos expuestos a esto. Internamente tenemos que cuidarnos nosotros mismos, trabajar y pensar en lo que viene”.

Battaglia continuó enumerando las fortalezas del equipo y se mostró optimista de cara al futuro: “Estamos avanzando en juego y confianza. Queremos crecer partido a partido. Somos primeros en el grupo y esperamos el próximo rival. Ojalá podamos seguir creciendo en la Copa y veremos para qué estamos. Siempre queremos llegar a una final y hacer lo mejor posible para pasar. El camino es largo y hay que seguir trabajando”.

Para terminar, Seba dijo que “el balance fue muy positivo” del semestre, pero que “todavía queda gran parte del año para seguir y mantenerse porque en Boca es todo el tiempo exigencia”.

