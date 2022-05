Comienza el mercado de pases de Boca Juniors: qué posibles refuerzos figuran en el radar

El uruguayo Cavani, un viejo anhelo de Juan Román Riquelme (Reuters/John Sibley)

Terminó la actividad para Boca Juniors con la sonrisa que le generó el pase a los octavos de final de la Libertadores en el primer lugar de zona, tras la alegría por el título de Copa de la Liga. No habrá mucho tiempo para descansar: el domingo 5 de junio recibirá a Arsenal por la primera fecha del campeonato local (desde las 19 en la Bombonera) y mañana será el sorteo de la próxima instancia del certamen continental que se iniciará la última semana de junio. Es por esto que el Consejo de Fútbol avanzará con algunas alternativas que pueden llegar a surgir en este mercado de pases.

Antes de ahondar en nombres propios, es válido aclarar que cada club argentino tiene permitido por la AFA y Liga Profesional inscribir un total de seis futbolistas extranjeros (de los cuales solamente cinco podrán firmar planilla en cada partido oficial). Hoy Boca cuenta con los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, los colombianos Jorman Campuzano y Sebastián Villa, y el paraguayo Óscar Romero.

Frank Fabra cuenta con la ciudadanía argentina, algo que está tramitando su compatriota Campuzano desde el año pasado, aunque todavía no le aprobaron la misma. No está claro si Óscar Romero cumple con el requisito de dos años de residencia ininterrumpida en el país para iniciar el mismo trámite, ya que rescindió su contrato con San Lorenzo en agosto de 2021. En tanto, el venezolano Jan Hurtado volvería de su préstamo en Red Bull Bragantino (no harían uso de su opción de compra tasada en más de 5 millones de dólares) y es otro de los que ocuparía una plaza de extranjeros. Es probable, de todas maneras, que vuelva a partir.

EDINSON CAVANI

Cavani ya se despidió del Manchester United y busca club (REUTERS/Phil Noble)

El viejo anhelo de Juan Román Riquelme, que mantuvo el contacto desde que decidió permanecer una temporada más en Manchester United. El uruguayo se prepara para disputar una nueva Copa del Mundo con su seleccionado nacional y pretende competir en una competencia de primer nivel. Boca, en carrera en la Libertadores, podría ofrecerle eso aunque no un contrato oneroso como los clubes brasileños que también lo sondearon.

El delantero de 35 años que siempre soñó con colgarse del alambrado de la Bombonera para gritar un gol como su referente Manteca Martínez acaba de finalizar su contrato con el United y fue sondeado por varios clubes de Europa. Sin embargo, mantiene la firme idea de retornar a Sudamérica antes de retirarse definitivamente de la práctica profesional. Sería un salto de calidad para una plantilla que cuenta con dos importantes centrodelanteros como Darío Benedetto y la promesa Luis Vázquez.

ÁNGEL ROMERO

Ángel Romero tiene contrato en Cruz Azul hasta fin de año

“No sé qué me depara el futuro”, fue la frase del hermano de Óscar, que se encuentra en Cruz Azul con contrato vigente hasta fin de año. En una publicación que realizó en las redes, el mellizo sembró algo de incertidumbre a su futuro profesional, aunque al mismo tiempo deslizó sentirse muy cómodo con la Máquina Cementera. Paraguay fue eliminado del Mundial de Qatar 2022 y por eso los paraguayos pueden centrarse en su vida con sus respectivos clubes. ¿Surgirá alguna negociación para que vuelvan a juntarse en la Ribera?

La alternativa en la zona de gestación es el peruano Christian Cueva, quien hace algunas semanas reveló que recibió un llamado de Juan Román Riquelme. Como posee vínculo con Al-Fateh de Arabia Saudita, tuvo que rechazar la propuesta: igualmente no ocultó su fanatismo por el Xeneize y aseguró que algún día le gustaría vestir esa camiseta. A Boca los peruanos ya le dieron resultado (Advíncula y Zambrano exhibieron gran nivel) y habría lugar para uno más en la nómina, ya que el 10 de la Albirroja cumple con los requisitos del Consejo de Fútbol.

FACUNDO FARÍAS

Facundo Farías, nuevamente en la mira de Boca (Colón oficial)

Uno de los futbolistas por los que más se movió el Consejo en el último tiempo, sin efectividad. Cuando parecía que Wanchope Ábila sería moneda de cambio por el pase del juvenil de Colón de Santa Fe, finalmente la operación se llevó a cabo de forma paralela y la joya de la cantera sabalera permaneció en su club de origen. Su representante insistió con la idea de encaminar una negociación con Boca siempre y cuando exista un acuerdo con las autoridades del Negro, que también se clasificó a los octavos de final de la Libertadores y buscará retenerlo a como dé lugar.

A la directiva de Boca lo seduce su desequilibrio ofensivo, faceta goleadora y el hecho de que al ser comunitario no generaría un problema con la cantidad de cupos de extranjeros en el plantel. Muy difícil, no imposible.

AGUSTIN MARCHESÍN

Marchesín, sin continuidad en Porto, podría buscar una salida (REUTERS/Massimo Pinca)

Al no tener continuidad en Porto, en el último mercado estuvo cerca de emigrar del club lusitano y fue sondeado por Boca, club del cual es hincha. Lanús, de donde surgió como profesional, también consultó condiciones por el guardameta de 34 años que quiere mantenerse en carrera por uno de los cupos de la selección argentina de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Qatar a fin de año. Si no ataja en su equipo, será difícil cautivar a Lionel Scaloni. Marchesín es suplente del portugués Diogo Costa y sí ataja en los partidos de Copa de Portugal. Claro que en caso de surgir una negociación y ser fichado, tendrá que pelear el puesto con Agustín Rossi, salvo que este sea transferido.

EZEQUIEL FERNANDEZ

¿Volverá a Boca Equi Fernández? (@fotobairesarg)

El mediocampista que disputó la final de la Copa de la Liga a favor de Tigre firmó un préstamo con la entidad de Victoria hasta fin de año. Pero en el mismo figura una cláusula a favor de la entidad de la Ribera: si la ejecuta, tendrá que volver a ponerse la camiseta azul y amarilla. Equi fue uno de los volantes más destacados del campeonato y tuvo muchísima continuidad de la mano de Diego Martínez. A Sebastián Battaglia, quien lo conoce por haberlo dirigido en la Reserva, le encantan sus condiciones y evalúa repescarlo. Hoy el 5 titular es Alan Varela, mientras que Jorman Campuzano y Esteban Rolón podrían llegar a cambiar de aires y ahí sí se abriría una vacante como recambio a Fernández. Cabe recordar que Agustín Almendra, separado del plantel profesional, seguiría en Reserva. Desde Tigre ya avisaron que harán todo lo posible por retenerlo un semestre más.

Trascendieron los nombres de dos ex Boca en las últimas semanas: Andrés Cubas y Nahitan Nandez. El primero firmó contrato con el Vancouver Whitecaps canadiense, que milita en la MLS. El uruguayo acaba de descender con el Cagliari en la Serie A y, en principio, buscaría mantenerse en el fútbol europeo.

