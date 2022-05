Zambrano, reflexivo: las “20 horas” por día que hablan de Boca Juniors y el gesto de los hinchas que lo incomoda

El defensor del Xeneize se enfocó en el tema críticas

Tras la caída frente a Corinthians en la Copa Libertadores, Boca Juniors logró hilvanar tres victorias consecutivas que le dieron tranquilidad luego de verse durante una fecha en lo más bajo del Grupo E del máximo torneo continental. Barracas Central, Always Ready y Tigre fueron las víctimas del equipo de Sebastián Battaglia que conoció a su rival para los cuartos de final de la Copa de la Liga: Defensa y Justicia. Dentro del reciente éxito del Xeneize, Carlos Zambrano tuvo un papel protagónico y el peruano contó en primera persona cómo maneja ser parte de uno de los clubes más grandes del fútbol argentino.

Una de los aspectos negativos de vestir la camiseta azul y oro es aprender a estar constantemente bajo la lupa de las críticas. “Incomoda... Lo más lógico es que te incomode. Si te digo que no, sería mentirte. Pero ya estamos prácticamente acostumbrados y adaptados ya que no vienen de ahora las críticas. Viene de años y años atrás. Si no se dan los resultados, siempre uno escucha cosas negativas. Pocas veces prendo la televisión a ver algo y cuando ganamos escucho críticas y cuando perdemos escucho el triple de críticas. Me sorprende mucho la verdad cómo la prensa maneja la contra de Boca”, explicó en una entrevista con IP Noticias.

Y agregó al respecto sobre el tiempo que se le dedica en los medios al Xeneize: “Un poco más no, hablan mucho más. Yo creo que en la televisión, y no sólo ustedes sino que también otros canales, hablan 20 horas de Boca, dos horas de River y dos horas le dan a otro equipo. Lo digo así como por ejemplo. Todos los equipos argentinos son muy buenos. Como dije, es algo que no viene de ahora. Es de muchos años atrás, es algo muy normal y no depende ya de nosotros”.

Carlos se plantó como uno de los centrales titulares en los recientes esquemas de Sebastián Battaglia (Foto: Reuters)

Por otro lado, se detuvo a resaltar el trato de los hinchas de Boca hacia los jugadores y resaltó un punto que le incomoda en su vida cotidiana. “En la mayoría de los restaurantes cuando uno va, hablo de mi persona, casi que no te cobran. Te invitan la comida. A mí me incomoda de verdad. Que te inviten una vez está bien, pero a veces evito de ir a distintos restaurantes o pido delivery para pagar la comida. Son lindos esos gestos de la gente y con cualquiera de mis compañeros puede pasar lo mismo. Pero después lo que más me sorprendió del Mundo Boca fue la gente, la tribuna, el estadio. Es un sueño para mí haber llegado aquí”, reveló el central.

A la hora de hablar del seleccionado de Perú, Zambrano reconoció que la camada actual de futbolistas está agradecida con Ricardo Gareca: “Desde el primer día que llegó él confió a ciegas en nosotros. Sabía que teníamos un gran grupo y tenía claro en que seamos más disciplinados porque el jugador peruano no lo era, yo tampoco. Nos cambió mucho la mentalidad. Hay buenos jugadores pero sin lo que nos dejó clarito el profe, era imposible proyectar a llegar a los mundiales”.

En el corto plazo, Boca enfrentará a Defensa y Justica por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional en la Bombonera todavía con día y fecha a definir. Ya pensando en la definición de la fase de grupos de la Libertadores, el Xeneize también jugará como local pero frente al Corinthians el próximo martes 17 de mayo a las 21.30 en busca de una victoria que lo acomode como el puntero del Grupo E.

SEGUIR LEYENDO: