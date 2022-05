Polémica por la inclusión de Kevin Mac Allister en el triunfo de Argentinos que lo clasificó en la Copa de la Liga: ¿Gimnasia puede protestar los puntos?

El entrenador del Bicho se lamentó de no poder utilizar a Kevin en el duelo con Unión

El dramatismo que se vivió en los minutos finales en la definición de los últimos dos clasificados en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional tuvo a Defensa y Justicia y Argentinos Juniors como los que sobrevivieron al corte. Sin embargo, alrededor del Bicho de La Paternal se generó una importante polémica: Kevin Mac Allister, defensor y autor del gol decisivo en la victoria de este domingo por 2 a 1 frente a Unión, supuestamente había recibido la quinta amarilla ante Platense, en la última fecha. Al menos así aparece en la mayoría de las crónicas periodísticas. Incluso lo había admitido el técnico Gabriel Milito. Pero no se advierte con cinco en los registros, ni en el boletín de la AFA.

En la publicación del boletín oficial del Tribunal de Disciplina de la AFA número 6110 con fecha del 5 de mayo quedó detallada la lista de futbolistas de Primera División que no podían disputar la jornada 13. Y no figuró el zaguero del equipo liderado por Gabriel Milito. Pocos minutos después de derrotar al Tatengue por 2-1 y dejar afuera a Gimnasia de La Plata por un punto, las redes sociales comenzaron a viralizar que el stopper de Argentinos no tendría que haber jugado contra el cuadro santafesino.

En el sistema Comet, Mac Allister figura con cuatro amonestaciones (Foto: @CLMerlo)

Si se mira para atrás en el calendario del Bicho, Kevin vio la tarjeta amarilla en cinco ocasiones: Platense (fecha 13), Sarmiento (fecha 12), Atlético Tucumán (fecha 11), Vélez (fecha 7) y Gimnasia (fecha 5). Dentro de las versiones que arrancaron a circular para justificar la no aparición del defensor en la lista de suspendidos, Néstor Pitana es el principal apuntado por un partido en específico: el empate 2-2 con el Lobo. El árbitro no informó la amonestación del minuto 58 por un penal sobre Johan Carbonero, por lo que el Tribunal de Disciplina nunca pudo registrar la acumulación de Mac Allister.

Una respuesta de Milito después de la igualdad 1-1 con Platense en la jornada 12 le adosó controversia al tema. “Esperamos que en la semana se recupere Bíttolo, esperamos que se recupere Florentín. Tema Mac Allister es una baja importante para nosotros, veremos con quién lo vamos a sustituir”, explicó Gabriel ante la pregunta de un periodista en el estadio Ciudad de Vicente López.

La gran pregunta que comenzó a circular en el fútbol argentino es si Gimnasia de La Plata o Unión de Santa Fe pueden reclamar los puntos por una mala inclusión. Según pudo averiguar Infobae, si hay protesta, no tendría plafón, porque el error principal fue del árbitro al no informar una de las cinco amonestaciones de Kevin Mac Allister. En el sistema Comet, plataforma donde quedan registradas las altas, bajas, suspensiones y otros datos de vital importancia (y que utilizan todos los afiliados a la FIFA), el zaguero figura con cuatro.

Al mismo tiempo, la orden es que, una hora antes del partido, el árbitro convoque a los delegados de las dos instituciones junto con la documentación de los futbolistas, y los invite a revisar a situación de los 22 jugadores elegidos como titulares en el sistema Comet. Una manera de evitar reclamos a futuro con un simple trámite. Es decir, tanto Argentinos como Unión cumplieron con dicho paso en La Paternal. Todos sabían que Mac Allister figuraba habilitado, no resultó una sorpresa.

El “caso Tanco” del año pasado en Banfield-Lanús sentó un mojón determinante en este tipo de situaciones. En el triunfo del Taladro por la Copa de la Liga 2021, fue al banco e ingresó el juvenil Gregorio Tanco, que había sido sancionado con un partido de suspensión por haber sido expulsado en la Reserva una jornada antes. Sin embargo, en el sistema Comet el futbolista aparecía como disponible. Y los puntos no se movieron de Banfield. Ante dicho conflicto, quedó instaurado el paso del chequeo conjunto del programa entre las dos delegaciones y el árbitro, para evitar suspicacias.

Fue cuestión de tiempo para que se filtrara la planilla oficial del partido entre el Lobo y Argentinos Juniors del 4 de marzo en la que se confirma que Néstor Pitana no pasó al informe dicha tarjeta amarilla. En caso de que alguna sanción aparezca por los distintos reclamos que puedan llegar a aparecer, el castigo caería de lleno en el árbitro.

El informe en el que Néstor Pitana no informó una de las cinco amarillas de MacAllister (Foto: @CLMerlo)

