Luis Islas contó qué hacían con Diego Maradona en las madrugadas de Dubai y reveló cuál fue el tema del que nunca se animó a hablar con él

El entrenador reveló intimidades de su relación con Pelusa

Luis Islas tuvo el privilegio de vivir grandes vivencias y experiencias junto a un ícono como Diego Armando Maradona. El ex arquero de la selección argentina disfrutó a Pelusa en su rol como futbolista y también en la dirección técnica, dado que compartió staff en el Fujairah FC de los Emiratos Árabes Unidos y en el Dorados de Sinaloa en el Ascenso mexicano. El ex portero acudió al programa Podemos Hablar y relató algunas de las anécdotas con el Diez.

Uno de los primeros recuerdos que se le vinieron a la mente fueron las noche en Dubai junto a Maradona. “Con Diego estuvimos dirigiendo dos años y medio. Primeros en Emiratos y después en Dorados en México. No vivíamos juntos, pero compartíamos concentraciones, entrenamientos, charlas. La verdad es que la pasé bárbaro. Nos fue muy bien. Se lo extraña mucho, lo extraño mucho. En Dubai mirábamos tele, partidos, fútbol obviamente. Después muchas películas de Mingo y Anibal contra los Fantasmas, Porcel, el Zorro. Y nos quedábamos mirando eso a la madrugada. Un crack”, comenzó ante la mirada del conductor Andrés Kusnetzoff.

Y agregó al respecto: “Diego miraba mucho deporte, mucho boxeo. Aparte de nuestro trabajo le gustaba el boxeo y mucha cosa argentina. La primera oferta que me acercó no la pude aceptar porque estaba trabajando en otro equipo y después cuando me llamó para ir a los Emiratos yo estaba sin trabajo y fui. Ascendimos al Fujairah (subió después vía Promoción), hicimos una campaña enorme y después él agarra como presidente del Dínamo de Brest. Era un grande Diego, un ídolo de verdad con un corazón inmenso y yo lo disfruté mucho porque compartí con él dentro de un campo de juego. Y él era feliz en una cancha. Sé que ahora está descansando con su mamá, con su papá. Se lo extraña, pero tengo un gran recuerdo”.

Islas fue la mano derecha de Diego Maradona durante varios años (Foto: Getty Images)

Más adelante, bajo la temática de una noticia que le cambió la vida, Islas rememoró el episodio de doping de Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994. “A las tres de la mañana el Coco (Basile) nos llama. Estábamos todos durmiendo y nos reunió en una habitación para decirnos que nos sacaban los puntos, que le había dado el doping a Diego, que Argentina podía quedar eliminada. Esa noticia fue muy dura porque nos habían tocado a Diego que era el uno para nosotros y no entendíamos absolutamente nada. Si estábamos todos los días juntos, reunidos, entrenando y uno se da cuenta cuando uno está bien o está mal. Al siguiente partido fuimos eliminados”, detalló el ex arquero de aquella Selección que cayó a manos de Rumania.

Para cerrar, admitió que en la intimidad nunca tocó el fatídico tema por respeto a Pelusa: “Diego estaba muy mal. Todo el tiempo que estuve trabajando con él en México y Dubai nunca hablamos de esto. Yo jamás le pregunté nada. Porque quiénes somos para opinar o pedirle una opinión de si lo que hizo está bien o está mal. Nunca hablamos de eso, yo creo en él. Fue un golpe durísimo. Nos pegó, perdimos 3-2 y quedamos afuera. Terrible”.

